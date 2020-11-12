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Онлайн-кинотеатр IVI представил премьеры будущего сезона

12 ноября
2020 год

Новости кино >>
12 ноября 2020
Онлайн-кинотеатр IVI представил более 30 проектов собственного производства — фильмов, сериалов, анимации, шоу, документального и научно-популярного кино. Три картины также выйдут в прокат, сообщает пресс-служба платформы.

Онлайн-кинотеатр IVI представил премьеры будущего сезона
фото: Пресс-служба IVI

В новом сезоне на IVI состоятся премьеры оригинальных полнометражных фильмов. Главные роли в романтической комедии «LOVE» исполнили Сергей Светлаков, Юрий Стоянов, Тимур Батрутдинов, Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Екатерина Варнава, Ксения Собчак и другие. Это истории абсолютно разных героев, которые соединяются в одном романтичном отеле 14 февраля. Проект «День города» — это сатира на нашу жизнь. По сюжету через город Любякино завтра должен проехать Президент. Мэр города всеми силами пытается создать впечатление, что в Любякино все в порядке, хотя там царит полная разруха. Ему должны помочь главные супермены провинции: Участковый, Зоотехник и Батюшка. В линейке оригинального контента представят и молодежный хоррор «Бывшая».

В числе лент, снятых специально для IVI, — короткие истории на злобу дня под названием «Бесит». Также в этом блоке выйдет фильм «Разговорник» – новый проект «Квартера И» в формате застольной комедии. Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов поделятся со зрителями собственными наблюдениями и переживаниями. Воспоминания о родном доме, первых гастролях, отношениях – все это стало материалом для новой картины, в которой актеры по одному будут появляться перед камерой и вести откровенный разговор.

Зрители увидят и новую трактовку истории маленького человека – сериал «По колено». Рост главного героя Сани всего 130 сантиметров, но он хочет работать в кино и завоевать сердце начинающей актрисы. Оптимизм и целеустремленность главного героя заставляют зрителя полюбить его.

На IVI будет представлен блок «Проектов Carbon». В их числе — проект Александра Цыпкина «Идеальный че» про дикпик, который становится неожиданно популярным по всему миру и становится символом свободы, «Вино и разговоры» в духе сеанса психотерапии, драма «Сестры» про сестер Хачатурян. Кроме того, в онлайн-кинотеатре покажут мистический сериал «Последний вагон» об электричке, из которой пропадают все пассажиры, кроме тех, кто был в последнем вагоне, а также фантастическая комедия «Гопники во вселенной». События происходят в 2021 году, только наша современность перенесена в космос: местные гопники также курят и пьют, но разъезжают при этом на космолете.

Онлайн-кинотеатр IVI представил премьеры будущего сезона
фото: Пресс-служба IVI

На IVI начался пока сериала режиссера Анны Меликян «Нежность», основанный на ее собственной короткометражке. Также в числе новых сериалов – работа Григория Константинопольского «Мертвые души». Это история о наших вечных проблемах и особенностях русской души.

В числе документальных фильмов и шоу IVI зрители увидят проекты «Мир после», «Совсем другие», «Продавая себя», «Мужская тема». Шестисерийный документальный проект «Продавая себя» – это одна из самых смелых и объективных попыток взглянуть на порноиндустрию. В фильме снялись актеры, продюсеры и режиссеры, которые смогли стать частью секс-индустрии на Западе.
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персоны
Сабина АхмедоваЛеонид БарацТимур БатрутдиновЕкатерина ВарнаваАлександр Демидов (III)Григорий КонстантинопольскийКамиль ЛаринМария Миронова (II)Сергей СветлаковКсения СобчакЮрий СтояновРостислав ХаитАлександр Цыпкин
фильмы
LoveБывшаяДень городаМёртвые душиНежностьРазговорник

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