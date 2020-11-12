«257 причин, чтобы жить» составит конкуренцию сериалу «Половое воспитание»

За звание лучшей комедийной драмы также поборются «Парламент», «Успеть за две недели», «Чувствую себя хорошо» и «Вверх дном». Номинанты были отобраны из 766 претендентов со всего мира в 12 категориях. Жюри Rose D’Or состоит из 80 профессионалов телевизионной индустрии из разных стран.
Международная премия Rose D’Or существует с 1961 года и вручается за выдающиеся достижения в развлекательном радио- и телевещании. За ее организацию и проведение с 2019-го отвечает Европейский вещательный союз (EBU) совместно с С21Media. В прошлом году главную награду получил драматический сериал HBO «Чернобыль».
Премьера «257 причин, чтобы жить» состоялась на START в марте 2020-го. Сейчас на видеосервисе выходит второй сезон. В первой части проекта главная героиня сериала — Женя Короткова (Полина Максимова), узнав, что у нее ремиссия, готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но обнаруживает, что никому не нужна — ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Тогда девушка находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.
обсуждение >>