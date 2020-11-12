Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«257 причин, чтобы жить» составит конкуренцию сериалу «Половое воспитание»

12 ноября
2020 год

Новости кино >>
12 ноября 2020
Сериал «257 причин, чтобы жить» претендует на международную премию Rose D’Or, церемония вручения которой пройдет 9 декабря в онлайн-формате. Оригинальный проект START составит конкуренцию «Половому воспитанию» Netflix, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«257 причин, чтобы жить» составит конкуренцию сериалу «Половое воспитание»
фото: Пресс-служба видеосервиса START

За звание лучшей комедийной драмы также поборются «Парламент», «Успеть за две недели», «Чувствую себя хорошо» и «Вверх дном». Номинанты были отобраны из 766 претендентов со всего мира в 12 категориях. Жюри Rose D’Or состоит из 80 профессионалов телевизионной индустрии из разных стран.

Международная премия Rose D’Or существует с 1961 года и вручается за выдающиеся достижения в развлекательном радио- и телевещании. За ее организацию и проведение с 2019-го отвечает Европейский вещательный союз (EBU) совместно с С21Media. В прошлом году главную награду получил драматический сериал HBO «Чернобыль».

Премьера «257 причин, чтобы жить» состоялась на START в марте 2020-го. Сейчас на видеосервисе выходит второй сезон. В первой части проекта главная героиня сериала — Женя Короткова (Полина Максимова), узнав, что у нее ремиссия, готовится начать новую жизнь без лекарств и терапии, но обнаруживает, что никому не нужна — ни бойфренду, ни сестре, ни коллегам. Тогда девушка находит ярко-желтый дневник, где когда-то записала 257 причин, чтобы продолжать жить и бороться.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Изначально история была довольно суровой»: Как написать первое российское драмеди, которое заметят в Каннах
3 причины, чтобы смотреть: Полина Максимова, Роман Маякин и Максим Лагашкин
«257 причин, чтобы жить-2»: Магический желтый блокнот снова в деле
Полина Максимова получила приз за лучшую роль на фестивале Canneseries
Андрей Федорцов и Ксения Собчак сыграли в продолжении сериала «257 причин, чтобы жить»
Поиск по меткам
NetflixSTART
персоны
Полина Максимова
фильмы
257 причин, чтобы жить257 причин, чтобы жить-2Половое воспитаниеУспеть за две неделиЧернобыльЧувствую себя хорошо

анонс

Скорбим

Алина Власова
11 ноября ушла из жизни актриса Алина Власова.
Валерий Козинец
8 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Козинец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
Нил Флинн
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Пока мы молоды
драма, комедия
США, 2014
Женщина, которая убежала
драма, комедия
Южная Корея, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен