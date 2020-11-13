Крис Пратт станет одним из «Телохранителей из Сайгона»

Крис Пратт
и звезда серии фильмов «Война волков
» Джеки Ву
получили главные роли в ремейке вьетнамского комедийного боевика 2016 года «Телохранители из Сайгона
», задуманном Universal. Об этом сообщает THR
.
Сценарий доверили написать Питеру Хайку
и Алексу Грегори
. Продюсерами вместе с Праттом числятся Джо
и Энтони Руссо
, которые участвовали в создании ленты «Война волков 2
» с Ву.
В оригинале Кена Отиая
повествуется о двух друзьях-телохранителях, которые отправляются на поиски похищенного наследника.
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