Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Крис Пратт станет одним из «Телохранителей из Сайгона»

13 ноября
2020 год

Новости кино >>
13 ноября 2020
Крис Пратт и звезда серии фильмов «Война волков» Джеки Ву получили главные роли в ремейке вьетнамского комедийного боевика 2016 года «Телохранители из Сайгона», задуманном Universal. Об этом сообщает THR.


Сценарий доверили написать Питеру Хайку и Алексу Грегори. Продюсерами вместе с Праттом числятся Джо и Энтони Руссо, которые участвовали в создании ленты «Война волков 2» с Ву.

В оригинале Кена Отиая повествуется о двух друзьях-телохранителях, которые отправляются на поиски похищенного наследника.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Криса Прэтта превратят в «Святого»
Крис Прэтт сыграет в новом фильме Тэйлора Шеридана
Крис Прэтт сыграет главного героя комикса «Ковбой Ниндзя Викинг»
персоны
Крис ПраттДжо РуссоЭнтони Руссо

анонс

Скорбим

Алина Власова
11 ноября ушла из жизни актриса Алина Власова.
Валерий Козинец
8 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Козинец.

День рождения >>

Виталий Доронин
Виктор Древицкий
Александр Жильцов
Тимофей Спивак
Сергей Стрельников
Александр Суснин
Игорь Филиппов
Елена Цыплакова
Михаил Черняк
Джерард Батлер
Оскар Вернер
Вупи Голдберг
Джо Мантенья
Джин Сиберг
Риккардо Скамарчо
Нил Флинн
все родившиеся 13 ноября >>

Афиша кино >>

Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен