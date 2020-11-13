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В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры

13 ноября
2020 год

Новости кино >>
13 ноября 2020
На съёмочной площадке остросюжетного шпионского триллера Павла Костомарова «Бансу» к Александру Палю, Тимофею Трибунцеву и дебютанту Илье Лейбину присоединился британский актёр Сэм Дуглас. Он исполнит роль хирурга, пессимиста-флегматика Джонни Триппа, уточняет пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство фильма.

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«Работа над "Бансу" стала для меня не только захватывающим опытом, но и вызовом. Очень сложные погодные условия, величественные локации, фантастические костюмы. Но когда я увидел кадры на плейбеке, то окончательно понял, что проект особенный. И мне во что бы то ни стало нужно быть правдоподобным и соответствовать художественной работе актёров и съёмочной группы. Вся команда очень тяжело трудилась, работала от всего сердца, а потом все так же весело тусовались. И за место на вечеринках приходилось бороться. Но шутки в сторону, я возлагаю большие надежды на этот проект и верю в его коммерческий успех в России и в мире», — рассказал Дуглас.

Сюжет картины основан на реальной истории, которая произошла на Аляске в 1943 году. В приземлившемся для дозаправки 20-метровом бомбардировщике, перегоняемом по ленд-лизу, обнаруживают пропажу штурмана. В его парашюте спрятаны ценные разведданные, поэтому на его поиски отправляются советские и американские поисковые группы.

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Ещё несколько зарубежных актёров исполняют роли американских лётчиков и шпионов. На роль главного антагониста, умного, расчётливого и спокойного лейтенанта Бессела Смита был приглашён немецкий актёр и режиссёр Филипп Кристофер, получивший известность благодаря работе в фантастическом сериале «Происхождение» с Наталией Тена и Томом Фелтоном.

По его словам, он «был очень взволнован поездкой в Россию, потому что всегда хотел здесь побывать. "Бансу" – точно мой самый авантюрный опыт. Длительные переезды до разных локаций, невероятные пейзажи, удивительная сельская местность и очень тяжёлые условия съёмок. Я был поражён, с какой преданностью к работе съёмочная группа отрабатывала многочасовые смены. Конечно, не обошлось и без трудностей. Сценарий на русском языке и иногда написанные слова плохо переводились на английский язык. Но режиссёр Павел Костомаров всегда был открыт к предложениям. Мы садились и обсуждали. Я думаю, так мы нашли несколько реально хороших сценарных решений. Это были захватывающие съёмки, но они длились больше месяца и, конечно, я очень соскучился по своей семье и не могу дождаться, когда к ним вернусь».

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Марк Ноубл исполняет роль опытного майора Стенли Хиггинса. «Это моя первая поездка в Россию и мне понравилось работать на съёмочной площадке, и уж точно об Алтае у меня останутся только счастливые воспоминания. Конечно, люди иногда ворчали из-за ранних подъёмов, но всегда есть кто-то, кто встал ещё раньше – съёмочная группа, гримёры, костюмеры, работники кейтеринга. Все занимались своим делом, зевали, улыбались, шутили и пили кофе. Это то, что я так люблю на площадке – дух восходящего солнца. И на «Бансу» он был незабываемым», — вспоминает актёр.

Английскому актёру Мэттью Симпсону, недавно сыгравшему в «Аннигиляции», досталась роль вольнонаёмного пилота «груммана» Билли Ридли. Для него «работа над "Бансу" была поистине невероятным и приятным опытом. Вся съёмочная команда очень профессиональная. Я точно запомню моменты, как мы, например, поднимались в горы на русских военных внедорожниках, потому что дороги как таковой просто нет, или сидели у костра с местными алтайцами из деревни Улаган и обменивались историями на ломаном языке. Мне не терпится увидеть, какую магию сотворил режиссёр Павел Костомаров и 1-2-3 Production, когда я посмотрел сериал "Эпидемия" на Netflix, которая вошла в ТОП-10 в Великобритании. Я просто не мог оторваться от просмотра – захватывающая, полная напряжения история, замечательная операторская работа. В том числе поэтому я очень жду "Бансу"».

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Для молодых британцев Мартина Бакстера, Джорджии Грант Андерсон и Доминика Райана съёмки в фильме стали первой работой в кино. «Я до съёмок добирался примерно 35 часов, – говорит Мартин, исполнитель роли майора Нэнси Брандо. – Но это стоило того. Алтайский край невероятный, я не мог оторвать глаз от гор». Джорджия вспоминает, что «дорога до места съёмок была довольно тяжёлой. У меня был небольшой отдых перед 12-часовой сменой. Так что я могу с уверенностью сказать, что я наполовину робот. Съёмочная площадка была феноменальной. Безлюдные просторы, блаженная тишина, а вокруг только горы, небо, такая красота. Единственное неудобство – языковой барьер. Однажды наш переводчик куда-то ушёл, и мы пытались с Мартином заказать еду. В итоге мы голодали всю ночь». А Доминик, исполнитель роли пилота Дэвиса Корта, считает, что «1-2-3 Production – фантастическая компания, которая сделала всё, чтобы мы чувствовали себя на площадке хорошо. К нам относились очень уважительно и помогали постоянно находиться в контексте».
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В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры фотографии
В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры фотографии
В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры фотографии
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