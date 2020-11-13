Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара

В сети появился локализованный трейлер нового фильма дважды лауреата премии «Оскар» Педро Альмодовара
«Человеческий голос
».
Экранизация одноименной пьесы Жана Кокто
. Женщина замерла в надежде на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она делит одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, не понимающим, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания.
Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон
, Агустин Альмодовар
, Мигель Альмодовар
и Пабло Альмодовар
. В российский прокат лента «Человеческий голос
» выйдет 3 декабря 2020
года.
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