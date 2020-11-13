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Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара

13 ноября
2020 год

Новости кино >>
13 ноября 2020
В сети появился локализованный трейлер нового фильма дважды лауреата премии «Оскар» Педро Альмодовара «Человеческий голос».


Экранизация одноименной пьесы Жана Кокто. Женщина замерла в надежде на возвращение бывшего возлюбленного, так и не забравшего свои чемоданы. Она делит одиночество с голосом в телефонной трубке и преданным псом, не понимающим, оставил ли его хозяин. Два живых существа, застрявших в неопределенности мучительного ожидания.

Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара

Главные роли в картине исполнили Тильда Суинтон, Агустин Альмодовар, Мигель Альмодовар и Пабло Альмодовар. В российский прокат лента «Человеческий голос» выйдет 3 декабря 2020 года.
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Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара фотографии
Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара фотографии
Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара фотографии
Тильда Суинтон ждет мужчину в трейлере нового фильма Педро Альмодовара фотографии
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