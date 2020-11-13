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«Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выдвинуты от России на «Оскар»

13 ноября
2020 год

Новости кино >>
13 ноября 2020
Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» от России картину Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи». Несмотря на то, что режиссёр входит в состав комитета, в этом году он не принимал участия в голосовании, уточняет пресс-служба компании Disney, отвечающей за прокат фильма.

«Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выдвинуты от России на «Оскар»

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно», — прокомментировал Кончаловский.

93-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года.
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