«Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выдвинуты от России на «Оскар»

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Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo

13 ноября

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры

В картине также заняты Филипп Кристофер, Мэттью Симпсон, Мартин Бакстер, Джорджия Грант Андерсон и Доминик Райан.