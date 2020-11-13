Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo

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Российский оскаровский комитет выбрал своего претендента на номинацию «Лучший фильм на иностранном языке».

«Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского выдвинуты от России на «Оскар»

13 ноября

В фильме Павла Костомарова «Бансу» сыграли Сэм Дуглас, Марк Ноубл и другие зарубежные актёры

В картине также заняты Филипп Кристофер, Мэттью Симпсон, Мартин Бакстер, Джорджия Грант Андерсон и Доминик Райан.