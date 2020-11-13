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Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo

13 ноября
2020 год

Новости кино >>
13 ноября 2020
Кортану в грядущем сериале Showtime по вселенной Halo сыграет Джен Тейлор, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии. Фанаты счастливы.

Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo
фото: screenrant.com

Согласно изданию IGN, ранее заявленной Наташе Макэлхоун пришлось отказаться от роли ИИ-помощницы Мастера Чифа из-за нарушенного пандемией коронавируса графика съёмок. Однако за ней остался образ доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II и прообраза Кортаны.

Компанию Пабло Шрайберу, который наденет шлем Мастера Чифа, также составят Боким Вудбайн, Шабана Азми, Ёрин Ха, Бентли Калу, Наташа Кулзач и Кейт Кеннеди.

Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo
фото: theverge.com

Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннерами числятся Стивен Кэйн и Кайл Киллен, исполнительными продюсерами выступают Джастин Фалвей, Скотт Пеннингтон и Дэррил Фрэнк, а режиссёрское кресло занял Отто Баферст. Премьеру адаптации, за чьё производство отвечают Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV, следует ожидать в 2020-м.

Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo 5: Guardians, вышедшая 27 октября 2015 года, а первой — Halo: Combat Evolved. В настоящий момент ведётся работа над новой частью под названием Halo Infinity.
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Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo фотографии
Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo фотографии
Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo фотографии
Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo фотографии
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