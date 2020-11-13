Джен Тейлор вернётся к роли Кортаны в сериале по Halo

Кортану в грядущем сериале Showtime по вселенной Halo
сыграет Джен Тейлор
, озвучившая данного персонажа во всех частях игровой серии. Фанаты счастливы.
Согласно изданию IGN
, ранее заявленной Наташе Макэлхоун
пришлось отказаться от роли ИИ-помощницы Мастера Чифа из-за нарушенного пандемией коронавируса графика съёмок. Однако за ней остался образ доктора Кэтрин Халси, создательницы проекта SPARTAN-II и прообраза Кортаны.
Компанию Пабло Шрайберу
, который наденет шлем Мастера Чифа, также составят Боким Вудбайн
, Шабана Азми
, Ёрин Ха
, Бентли Калу
, Наташа Кулзач
и Кейт Кеннеди
.
Зрителям поведают о глобальном конфликте человечества с инопланетной угрозой под названием Ковенант. Первый сезон телешоу будет включать десять эпизодов. Шоураннерами числятся Стивен Кэйн
и Кайл Киллен
, исполнительными продюсерами выступают Джастин Фалвей
, Скотт Пеннингтон
и Дэррил Фрэнк
, а режиссёрское кресло занял Отто Баферст
. Премьеру адаптации, за чьё производство отвечают Showtime, Microsoft/343 Industries и Amblin TV, следует ожидать в 2020-м.
Halo — это научно-фантастическая серия игр в жанре шутера от первого лица, насчитывающая уже более десяти проектов. Последней игрой линейки является Halo 5: Guardians
, вышедшая 27 октября 2015 года, а первой — Halo: Combat Evolved
. В настоящий момент ведётся работа над новой частью под названием Halo Infinity
.
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