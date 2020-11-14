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Любовь Толкалина и Мария Голубкина поборются за сердце Александра Бухарова в драме «Ни к селу, ни к городу»

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
Премьера мелодрамы «Ни к селу, ни к городу» с Марией Голубкиной и Любовью Толкалиной в главных ролях состоится 22 ноября на «России-1». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Любовь Толкалина и Мария Голубкина поборются за сердце Александра Бухарова в драме «Ни к селу, ни к городу»
фото: Пресс-служба телеканала «Россия-1»

По сюжету у Милы (Мария Голубкина) есть всё: любимый муж Толик (Александр Бухаров), овчарка Дара и дом в Авдеевке, самом лучшем месте на земле. Одна только беда – у супругов до сих пор нет детей. Однако Мила не теряет надежду. Получив повышение, Анатолий уезжает в город, где его очаровывает чиновница из областной администрации – одинокая красавица Валентина Дмитриевна (Любовь Толкалина). С ней Толик открывает для себя новый мир цивилизации, культуры и изящных отношений. Жизнь, о которой мечтать не смел. Вместе с односельчанами Миле предстоит вернуть мужа из трясины соблазна и отстоять родную Авдеевку, которую решено превратить в мусорный полигон.

В ленте также сыграли Алексей Гришин, Ольга Казакова, Юрий Круглов, Евгений Мундум, Сергей Цепов, Галина Ефанова и Андрей Зубков. Режиссерское кресло занял Владимир Нахабцев.
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