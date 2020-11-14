Любовь Толкалина и Мария Голубкина поборются за сердце Александра Бухарова в драме «Ни к селу, ни к городу»

По сюжету у Милы (Мария Голубкина) есть всё: любимый муж Толик (Александр Бухаров), овчарка Дара и дом в Авдеевке, самом лучшем месте на земле. Одна только беда – у супругов до сих пор нет детей. Однако Мила не теряет надежду. Получив повышение, Анатолий уезжает в город, где его очаровывает чиновница из областной администрации – одинокая красавица Валентина Дмитриевна (Любовь Толкалина). С ней Толик открывает для себя новый мир цивилизации, культуры и изящных отношений. Жизнь, о которой мечтать не смел. Вместе с односельчанами Миле предстоит вернуть мужа из трясины соблазна и отстоять родную Авдеевку, которую решено превратить в мусорный полигон.
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