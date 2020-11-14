Не стало Армена Джигарханяна

Народный артист СССР Армен Джигарханян
умер в возрасте 85 лет, сообщает «Интерфакс
». Его друг и официальный представитель Артур Согомонян
рассказал агентству, что артист скончался сегодня утром, 14 ноября, от остановки сердца. Причиной его смерти стали возраст и болезни.
Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. После школы он не поступил в Государственный институт театрального искусства (ныне — ГИТИС) и год работал помощником оператора на киностудии «Арменфильм». Затем, в 1954-м, его приняли в Ереванский художественно-театральный институт в мастерскую Армена Гулакяна
. На втором курсе он поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. Станиславского
, где за десять лет сыграл более 30 ролей. В разное время также работал в «Ленкоме
», Московском академическом театре им. Маяковского
, участвовал в антрепризных спектаклях и сотрудничал с Театром-студией Олега Табакова
.
Артист дебютировал в кино в 1960 году в картине Григория Саркисова
«Обвал
», а через пять лет фильм Фрунзе Довлатяна
«Здравствуй, это я!
» принес ему широкую известность. В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграв более 250 ролей в таких фильмах, как «Треугольник
», «Новые приключения неуловимых
», «Здравствуйте, я ваша тетя!
», «Собака на сене
», «Место встречи изменить нельзя
», «Тегеран-43
», «Город Зеро
», «Паспорт
» и многих других. Актер продолжал сниматься вплоть до 2018 года. Его голосом также заговорили персонажи мультфильмов «Жил-был пес
», «Остров сокровищ
», «Серый волк энд Красная Шапочка
».
Преподавательскую деятельность Джигарханян начал в 1991-м во ВГИКе. И на основе группы выпускников в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна
, где работал в качестве худрука, директора и актера, а с 2015-го занимал должность президента театра.
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