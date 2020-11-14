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Не стало Армена Джигарханяна

14 ноября
2020 год

Новости кино >>
14 ноября 2020
Народный артист СССР Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет, сообщает «Интерфакс». Его друг и официальный представитель Артур Согомонян рассказал агентству, что артист скончался сегодня утром, 14 ноября, от остановки сердца. Причиной его смерти стали возраст и болезни.

Не стало Армена Джигарханяна

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. После школы он не поступил в Государственный институт театрального искусства (ныне — ГИТИС) и год работал помощником оператора на киностудии «Арменфильм». Затем, в 1954-м, его приняли в Ереванский художественно-театральный институт в мастерскую Армена Гулакяна. На втором курсе он поступил в труппу Ереванского русского драматического театра им. Станиславского, где за десять лет сыграл более 30 ролей. В разное время также работал в «Ленкоме», Московском академическом театре им. Маяковского, участвовал в антрепризных спектаклях и сотрудничал с Театром-студией Олега Табакова.

Артист дебютировал в кино в 1960 году в картине Григория Саркисова «Обвал», а через пять лет фильм Фрунзе Довлатяна «Здравствуй, это я!» принес ему широкую известность. В последующие десятилетия Армен Джигарханян стал одним из самых востребованных актеров в истории советского и российского кинематографа, сыграв более 250 ролей в таких фильмах, как «Треугольник», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Собака на сене», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт» и многих других. Актер продолжал сниматься вплоть до 2018 года. Его голосом также заговорили персонажи мультфильмов «Жил-был пес», «Остров сокровищ», «Серый волк энд Красная Шапочка».

Преподавательскую деятельность Джигарханян начал в 1991-м во ВГИКе. И на основе группы выпускников в 1996 году создал труппу Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна, где работал в качестве худрука, директора и актера, а с 2015-го занимал должность президента театра.
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№ 2
Левон Казарян   14.11.2020 - 14:33
Царствие Небесное актёру... читать далее>>
№ 1
Denya   14.11.2020 - 13:33
Когда говорят многогранный талант-таким примером может служить Армен Борисович Джигарханян. За свою долгую карьеру ему удалось воплотить огромное количество образов таких разных и непохожих. И стойкого... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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