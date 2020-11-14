Прием заявок на Калининградский питчинг дебютантов продлится до 25 ноября

Калининградский питчинг дебютантов-2020, который пройдет с 9 по 10 декабря, объявил о старте приема заявок в категориях «Игровое кино и веб-сериалы» и «Документальное кино». Призовой фонд в каждой из них составит 500 тысяч рублей, сообщают организаторы.
фото: Пресс-служба Калининградского питчинга
Каждая работа должна содержать синопсис одного кинопроекта, съемки которого пройдут в Калининградской области или совместно с местными кинематографистами. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке. Отбор продлится до 25 ноября.
«Любое кино начинается со сценария, это его отправная точка. Безусловно, когда сценарий стоящий, это 50% успеха того или иного фильма. Поэтому важно проводить питчинги и искать идеи, ведь идея — то самое семечко, из которого рождается плод» — уверена руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Каверзина.
фото: pitching.moviestart.ru
«Калининградская область — один из самых «продвинутых» регионов в области развития кинематографа. Здесь проводится яркие, современные кинофестивали – «Короче» и «Балтийские дебюты», профессионально работает кинокомиссия, при содействии которой снимаются полнометражные художественные фильмы и телесериалы, развиваются образовательные программы, — рассказывает руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» Дмитрий Якунин. — Уверен, наш первый совместный питчинг соберет немало качественных кинопроектов, как кинодебютантов региона, так и представителей других регионов, желающих снимать в уникальных локациях Калининградской области».
В рамках питчинга также пройдут образовательные программы, встречи с представителями Экспертного совета и тренинги. Организаторами выступают Союз кинематографистов России, АНО «Фестивальная Дирекция» при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Калининградской области, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других.
Всероссийский питчинг дебютантов проводится с 2013 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. За 7 лет было снято более 100 фильмов, в числе которых ленты-лауреаты и участники ММКФ, «Кинотавра», «Короче» и других киносмотров. В 2020-м питчинг проходит в 13 регионах России с общим призовым фондом 12,5 млн рублей.
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