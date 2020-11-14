Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Прием заявок на Калининградский питчинг дебютантов продлится до 25 ноября

14 ноября
2020 год

Новости кино >>
14 ноября 2020
Калининградский питчинг дебютантов-2020, который пройдет с 9 по 10 декабря, объявил о старте приема заявок в категориях «Игровое кино и веб-сериалы» и «Документальное кино». Призовой фонд в каждой из них составит 500 тысяч рублей, сообщают организаторы.

Прием заявок на Калининградский питчинг дебютантов продлится до 25 ноября
фото: Пресс-служба Калининградского питчинга

Каждая работа должна содержать синопсис одного кинопроекта, съемки которого пройдут в Калининградской области или совместно с местными кинематографистами. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке. Отбор продлится до 25 ноября.

«Любое кино начинается со сценария, это его отправная точка. Безусловно, когда сценарий стоящий, это 50% успеха того или иного фильма. Поэтому важно проводить питчинги и искать идеи, ведь идея — то самое семечко, из которого рождается плод» — уверена руководитель АНО «Фестивальная дирекция» Ольга Каверзина.

Прием заявок на Калининградский питчинг дебютантов продлится до 25 ноября
фото: pitching.moviestart.ru

«Калининградская область — один из самых «продвинутых» регионов в области развития кинематографа. Здесь проводится яркие, современные кинофестивали – «Короче» и «Балтийские дебюты», профессионально работает кинокомиссия, при содействии которой снимаются полнометражные художественные фильмы и телесериалы, развиваются образовательные программы, — рассказывает руководитель проекта «Всероссийский питчинг дебютантов» Дмитрий Якунин. — Уверен, наш первый совместный питчинг соберет немало качественных кинопроектов, как кинодебютантов региона, так и представителей других регионов, желающих снимать в уникальных локациях Калининградской области».

В рамках питчинга также пройдут образовательные программы, встречи с представителями Экспертного совета и тренинги. Организаторами выступают Союз кинематографистов России, АНО «Фестивальная Дирекция» при поддержке Фонда президентских грантов, Правительства Калининградской области, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и других.

Всероссийский питчинг дебютантов проводится с 2013 года по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. За 7 лет было снято более 100 фильмов, в числе которых ленты-лауреаты и участники ММКФ, «Кинотавра», «Короче» и других киносмотров. В 2020-м питчинг проходит в 13 регионах России с общим призовым фондом 12,5 млн рублей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Короче
персоны
Дмитрий Якунин

анонс

Скорбим

Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.
Алина Власова
11 ноября ушла из жизни актриса Алина Власова.
Валерий Козинец
8 ноября ушёл из жизни актёр Валерий Козинец.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Ирина Богданова
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Никита Кукушкин
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Евгений Чудаков
Йосеф Винкларж
Джош Дюамель
Ольга Куриленко
Вероника Лэйк
Дик Пауэлл
Лаура Рэмси
Тадеуш Шмидт
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
драма, фэнтези
Италия, Франция, 1963
Непосредственно Каха
комедия
Россия, 2019
Цой
роуд-муви
Латвия, Россия, 2020
Опасный элемент
биография, драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, 2019
Не все дома
комедия
Франция, 2020
Ещё по одной
драма, комедия, нуар (черный фильм)
Дания, Нидерланды, Швеция, 2020
Медвежонок Бамси и Замок Разбойников
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Швеция, 2014
Академия монстров
детский фильм, комедия, семейное кино, фильм ужасов
Мексика, Великобритания, Канада, 2020
Дичь
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен