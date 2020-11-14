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Бывшие воспитанники детдома сделают всё, чтобы «Спасти маму»

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
В Киеве стартовали съемки комедийной мелодрамы Андрея Силкина «Спасти маму», премьера которой состоится на телеканале «Украина». Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Бывшие воспитанники детдома сделают всё, чтобы «Спасти маму»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

По сюжету бывшие воспитанники детдома спустя 20 лет после окончания приходят на встречу выпускников. Они рады друг друга видеть, удивляются, как кто изменился. Но на встречу не приехала их любимая воспитательница, которую все называли Мамой (Ксения Архангельская). Четверо воспитанников — Светлана (Тамара Антропова), ее бывший супруг Константин (Александр Печерица), Дмитрий (Вячеслав Довженко) и Шурик (Виталий Салий) — решают поехать к Маме домой, поскольку она обещала быть на встрече. Оказывается, в доме, где она жила, почти все квартиры проданы подозрительной фирме, а сама воспитательница пропала. Герои начинаются расследовать дело, чтобы узнать, кто стоит за исчезновением Мамы.

«Трогательная и добрая лента про воспитательницу и уже взрослых состоявшихся людей, которые выросли в детском доме. Зрителей ждет богатая на события история, наполненная приключениями, неожиданными поворотами и каскадерскими трюками. Также будут невероятные флешбеки в прошлую жизнь, которые покажут, как Мама их воспитывала, оберегала и любила», — рассказывает режиссер-постановщик Андрей Силкин.
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