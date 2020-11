Селена Гомес займется альпинизмом

фото: hollywoodreporter.com

Американская певица и актриса Селена Гомес (« Дождливый день в Нью-Йорке ») сыграет перуанскую альпинистку Сильвию Васкес-Лавадо в драме «» (In the Shadow of the Mountain), сообщает The Hollywood Reporter В основу сценария ляжет одноименная книга мемуаров спортсменки. Васкес-Лавадо является первой открытой лесбиянкой, которая покорила «Семь вершин мира» — высочайшие точки всех частей света. В детстве ее часто унижали, и девочка смогла преодолеть тяжелую депрессию, когда в ее жизни появились занятия альпинизмом.В качестве режиссера и сценариста выступит(«Спокойной ночи, Луна»). В числе продюсеров —, ранее работавшая над «оскароносной» лентой « Влюбленный Шекспир ». Ожидается, что «В тени горы» выйдет в прокат зимой 2022 года.