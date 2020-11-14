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Селена Гомес займется альпинизмом

14 ноября
2020 год

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14 ноября 2020
Американская певица и актриса Селена ГомесДождливый день в Нью-Йорке») сыграет перуанскую альпинистку Сильвию Васкес-Лавадо в драме «В тени горы» (In the Shadow of the Mountain), сообщает The Hollywood Reporter.

Селена Гомес займется альпинизмом
фото: hollywoodreporter.com

В основу сценария ляжет одноименная книга мемуаров спортсменки. Васкес-Лавадо является первой открытой лесбиянкой, которая покорила «Семь вершин мира» — высочайшие точки всех частей света. В детстве ее часто унижали, и девочка смогла преодолеть тяжелую депрессию, когда в ее жизни появились занятия альпинизмом.

В качестве режиссера и сценариста выступит Элджин Джеймс («Спокойной ночи, Луна»). В числе продюсеров — Донна Джилиотти, ранее работавшая над «оскароносной» лентой «Влюбленный Шекспир». Ожидается, что «В тени горы» выйдет в прокат зимой 2022 года.
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