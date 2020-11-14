Селена Гомес займется альпинизмом

В основу сценария ляжет одноименная книга мемуаров спортсменки. Васкес-Лавадо является первой открытой лесбиянкой, которая покорила «Семь вершин мира» — высочайшие точки всех частей света. В детстве ее часто унижали, и девочка смогла преодолеть тяжелую депрессию, когда в ее жизни появились занятия альпинизмом.
В качестве режиссера и сценариста выступит Элджин Джеймс («Спокойной ночи, Луна»). В числе продюсеров — Донна Джилиотти, ранее работавшая над «оскароносной» лентой «Влюбленный Шекспир». Ожидается, что «В тени горы» выйдет в прокат зимой 2022 года.
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