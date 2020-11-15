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Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке

15 ноября
2020 год

Новости кино >>
15 ноября 2020
Десять российских компаний примут участие в стартующем 17 ноября международном телевизионном рынке MIPCancun Online+, специализирующемся на испаноговорящей аудитории. Это «Централ Партнершип», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», телекомпания НТВ, официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт», Yellow, Black and White и All Media, Сигнал Медиа, «Революция фильм», «Союзмультфильм», ГК «Рики» и студия анимации Platoshka, уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент», официального представителя рынка на территории России, Украины и стран СНГ.

Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»

В онлайн-мероприятии примут участие представители Apple+, Disney+, Pluto, Tubi, ViacomCBS, The Walt Disney Company (Latin America), Amazon Prime Video (Latin America), Globo TV, A+E NETWORKS (Latin America), Sony Pictures Television, Olympusat и других мировых медиакомпаний. Помимо онлайн-переговоров, организованных по заранее сформированному для участников графику, на платформе пройдёт форум по ко-продукции, где продюсеры смогут найти партнёров для совместной разработки и производства проектов. Традиционно состоится и международная конференция, чьи сессии будут доступны всем зарегистрированным участникам в записи до 30 ноября на платформе MIP Cancun Online+.

По словам генерального директора компании «Экспоконтент» Александры Модестовой, «испаноязычная аудитория — это огромный рынок, более 500 миллионов человек в разных странах мира. Мы привыкли ассоциировать его вкусы с сериалами определённого типа, но испаноговорящие зрители в странах Латинской Америки, США и Канады ценят не только мелодраму. Как показывают результаты сборов и просмотров отечественных проектов в регионе, востребованы разные жанры: и хорроры, и костюмные драмы, и анимация. MIPCancun расширяется с каждым годом — и в количестве участников, и в представленности разных сегментов (от крупнейших телесетей до онлайн платформ), что отражает рост самого рынка в регионе. Российская делегация на этот раз — также вдвое больше, чем в 2019-м. Проекты отечественных компаний смогут найти широкий отклик и новую аудиторию в испаноговорящих странах, и в этом году, благодаря полностью цифровому формату MIPCancun, стало проще это сделать».

Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
фото: кадр из сериала «Гоголь»

В пакете ЦПШ сериалы «Гоголь», «Большой» и «Аванпост». НТВ представит латиноамериканским байерам ТВ-шоу «Секрет на миллион», исторический сериал «Безсоновъ» и второй сезон «По ту сторону смерти». 19 ноября на платформе MIP Cancun Online+ состоится презентация компании, в рамках которой участники познакомятся с широкой линейкой новых проектов телеканала. ГПМ РТВ представит свои сериальные проекты и ТВ-форматы от телеканалов холдинга. В частности, будут показаны «Территория» и «Документалист. Охотник за призраками». Публику также ожидает шоу «Секрет» и документальный проект телеканала «Пятница» «Красные башни. Тайны Московского Кремля», представляющий собой нестандартную экскурсию по одному из крупнейших архитектурных ансамблей мира.

«Совтелеэкспорт» выступит на рынке с сериалами «Зулейха открывает глаза», «Кровавая барыня» и «На краю». Вместе с вышеназванными «Екатерина. Самозванцы», «Годунов», «Ненастье», «Оптимисты» и «Демон революции» вошли в пакет сделки с медиакомпанией Olympusat — «Совтелеэкспорт» находится на финальной стадии согласования договора. Кроме того, государственный телеканал Колумбии Senal Colombia подтвердил намерение в покупке «Екатерины. Самозванцев», первые два сезона которого уже были в эфире канала.

Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке
фото: на съёмках сериала «Шерлок в России»

Студия Yellow, Black and White и видеосервис START представят байерам «Шерлока в России». В линейке All Media — полнометражный фильм студии Yellow, Black and White и Disney в России «Последний богатырь: Корень зла», а также серия документальных фильмов о путешествиях с Владимиром Познером. Среди проектов «Сигнал Медиа» — полнометражный мультфильм «Кощей. Настоящая история», познавательное шоу «Наука есть» и триллер «Последнее испытание». Компания «Революция фильм» представит триллер «Бег», научно-фантастический «Петрополис» Валерия Фокина и спортивную комедию Максима Свешникова «Нефутбол».

«Союзмультфильм» продемонстрирует латиноамериканским закупщикам музыкальный сериал для младших дошкольников «Енотки», «Тайна медовой долины», премьерный эпизод новой версии «Ну, погоди!» и мультсериал «Пластилинки» для аудитории детей до трёх лет, созданный в редкой технике пластилиновой анимации. Студия также планирует найти партнёров по ко-продукции для проектов «Умка» и «Фрош». ГК «Рики», принимающая участие в секции ко-продукции, представит комедийный познавательный сериал «Клуб Вопросики», психотерапевтическую приключенческую комедию «Спойлы» и «НебоСити» для дошкольников с познавательным уклоном. Студия анимации Platoshka также выступает в рамках ко-продукционного рынка, где покажет развивающий мюзикл «Цветняшки», сказочный сериал «Агата: Королева сада» и семейный сериал «Б/У Кот».
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АванпостБегБезсоновъБольшойГогольГодуновДемон революцииДокументалист. Охотник за призракамиЕкатерина. СамозванцыЗулейха открывает глазаКровавая барыняНа краюНенастьеНу, погоди!ОптимистыПетрополисПо ту сторону смертиПоследнее испытаниеПоследний богатырь: Корень злаТайна медовой долиныТерриторияУмкаШерлок в России

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