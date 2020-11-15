Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке

Десять российских компаний примут участие в стартующем 17 ноября международном телевизионном рынке MIPCancun Online+, специализирующемся на испаноговорящей аудитории. Это «Централ Партнершип», «Газпром-медиа Развлекательное телевидение», телекомпания НТВ, официальный дистрибьютор контента ВГТРК «Совтелеэкспорт», Yellow, Black and White и All Media, Сигнал Медиа, «Революция фильм», «Союзмультфильм», ГК «Рики» и студия анимации Platoshka, уточняет пресс-служба компании «Экспоконтент», официального представителя рынка на территории России, Украины и стран СНГ.
фото: пресс-служба компании «Экспоконтент»
В онлайн-мероприятии примут участие представители Apple+, Disney+, Pluto, Tubi, ViacomCBS, The Walt Disney Company (Latin America), Amazon Prime Video (Latin America), Globo TV, A+E NETWORKS (Latin America), Sony Pictures Television, Olympusat и других мировых медиакомпаний. Помимо онлайн-переговоров, организованных по заранее сформированному для участников графику, на платформе пройдёт форум по ко-продукции, где продюсеры смогут найти партнёров для совместной разработки и производства проектов. Традиционно состоится и международная конференция, чьи сессии будут доступны всем зарегистрированным участникам в записи до 30 ноября на платформе MIP Cancun Online+.
По словам генерального директора компании «Экспоконтент» Александры Модестовой, «испаноязычная аудитория — это огромный рынок, более 500 миллионов человек в разных странах мира. Мы привыкли ассоциировать его вкусы с сериалами определённого типа, но испаноговорящие зрители в странах Латинской Америки, США и Канады ценят не только мелодраму. Как показывают результаты сборов и просмотров отечественных проектов в регионе, востребованы разные жанры: и хорроры, и костюмные драмы, и анимация. MIPCancun расширяется с каждым годом — и в количестве участников, и в представленности разных сегментов (от крупнейших телесетей до онлайн платформ), что отражает рост самого рынка в регионе. Российская делегация на этот раз — также вдвое больше, чем в 2019-м. Проекты отечественных компаний смогут найти широкий отклик и новую аудиторию в испаноговорящих странах, и в этом году, благодаря полностью цифровому формату MIPCancun, стало проще это сделать».
фото: кадр из сериала «Гоголь»
В пакете ЦПШ сериалы «Гоголь», «Большой» и «Аванпост». НТВ представит латиноамериканским байерам ТВ-шоу «Секрет на миллион», исторический сериал «Безсоновъ» и второй сезон «По ту сторону смерти». 19 ноября на платформе MIP Cancun Online+ состоится презентация компании, в рамках которой участники познакомятся с широкой линейкой новых проектов телеканала. ГПМ РТВ представит свои сериальные проекты и ТВ-форматы от телеканалов холдинга. В частности, будут показаны «Территория» и «Документалист. Охотник за призраками». Публику также ожидает шоу «Секрет» и документальный проект телеканала «Пятница» «Красные башни. Тайны Московского Кремля», представляющий собой нестандартную экскурсию по одному из крупнейших архитектурных ансамблей мира.
«Союзмультфильм» продемонстрирует латиноамериканским закупщикам музыкальный сериал для младших дошкольников «Енотки», «Тайна медовой долины», премьерный эпизод новой версии «Ну, погоди!» и мультсериал «Пластилинки» для аудитории детей до трёх лет, созданный в редкой технике пластилиновой анимации. Студия также планирует найти партнёров по ко-продукции для проектов «Умка» и «Фрош». ГК «Рики», принимающая участие в секции ко-продукции, представит комедийный познавательный сериал «Клуб Вопросики», психотерапевтическую приключенческую комедию «Спойлы» и «НебоСити» для дошкольников с познавательным уклоном. Студия анимации Platoshka также выступает в рамках ко-продукционного рынка, где покажет развивающий мюзикл «Цветняшки», сказочный сериал «Агата: Королева сада» и семейный сериал «Б/У Кот».
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