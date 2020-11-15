Дэвид Финчер подписал четырёхлетний контракт с Netflix

Netflix и Дэвид Финчер
заключили эксклюзивный контракт на четыре года, сообщает The Playlist
.
Помимо работы над сериалами «Карточный домик
», «Охотник за разумом
», «Любовь, смерть и роботы
» и лентой «Манк
», режиссёр создаст для платформы ещё несколько картин, чей сюжет он пока держит в секрете.
По словам Финчера, он «заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы. У каждого автора своё количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего десять фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только десять. Пугающий факт».
Постановщик также пошутил, что в случае провала или успеха его фильма о голливудском сценаристе Германе Манкевиче
, он будет либо «застенчиво спрашивать»
, что ему сделать для искупления неудачи, либо станет «высокомерным засранцем, который потребует снимать другие чёрно-белые фильмы».
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