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Дэвид Финчер подписал четырёхлетний контракт с Netflix

15 ноября
2020 год

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15 ноября 2020
Netflix и Дэвид Финчер заключили эксклюзивный контракт на четыре года, сообщает The Playlist.

Помимо работы над сериалами «Карточный домик», «Охотник за разумом», «Любовь, смерть и роботы» и лентой «Манк», режиссёр создаст для платформы ещё несколько картин, чей сюжет он пока держит в секрете.

Дэвид Финчер подписал четырёхлетний контракт с Netflix
фото: theplaylist.net

По словам Финчера, он «заключил это соглашение, потому что хочу работать как Пикассо: пробовать разные вещи, ломать представления о формах повествования, менять режим работы. У каждого автора своё количество произведений. И да, я считаю странным, что за свою 40-летнюю карьеру я снял всего десять фильмов. Ладно, 11, но своими я считаю только десять. Пугающий факт».

Постановщик также пошутил, что в случае провала или успеха его фильма о голливудском сценаристе Германе Манкевиче, он будет либо «застенчиво спрашивать», что ему сделать для искупления неудачи, либо станет «высокомерным засранцем, который потребует снимать другие чёрно-белые фильмы».
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