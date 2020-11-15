Роберт Патрик составит компанию «Миротворцу»

Роберт Патрик
, запомнившийся зрителям по роли Т-1000 во втором «Терминаторе
», сыграет в сериале Джеймса Ганна
«Миротворец
» (Peacemaker), представляющем собой спин-офф «Отряда самоубийц 2
».
Согласно THR
, актёр воплотит образ Оджи Смита. К шоу также присоединились Стив Эйджи
, Дэниелла Брукс
, Дженнифер Холлэнд
и Крис Конрад
. Продюсерами выступят Ганн и Питер Сэфран
.
Будущий шестисерийный комикс HBO Max будет сосредоточен вокруг персонажа Джона Сины
. Съёмки запланированы на первую половину 2021 года.
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