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Роберт Патрик составит компанию «Миротворцу»

15 ноября
2020 год

Новости кино >>
15 ноября 2020
Роберт Патрик, запомнившийся зрителям по роли Т-1000 во втором «Терминаторе», сыграет в сериале Джеймса Ганна «Миротворец» (Peacemaker), представляющем собой спин-офф «Отряда самоубийц 2».


Согласно THR, актёр воплотит образ Оджи Смита. К шоу также присоединились Стив Эйджи, Дэниелла Брукс, Дженнифер Холлэнд и Крис Конрад. Продюсерами выступят Ганн и Питер Сэфран.

Будущий шестисерийный комикс HBO Max будет сосредоточен вокруг персонажа Джона Сины. Съёмки запланированы на первую половину 2021 года.
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