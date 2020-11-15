Роберт Патрик составит компанию «Миротворцу»

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Актриса получила титульную роль в фэнтези «Девица».

Сюжет будущих картин для стримингового сервиса режиссёр пока держит в секрете.

Дэвид Финчер подписал четырёхлетний контракт с Netflix

15 ноября

Сериалы «Гоголь», «Зулейха открывает глаза» и «Шерлок в России» представят в Латинской Америке

Десять российских компаний примут участие в международном телевизионном рынке MIPCancun Online+, специализирующемся на испаноговорящей аудитории.