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«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+

15 ноября
2020 год

Новости кино >>
15 ноября 2020
Знаменитый анимационный сериал 90-х «Чёрный Плащ» будет перезапущен для потокового сервиса Disney+, уверяет Deadline.

«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+

Продюсерская команда ремейка состоит из Сета Рогена и Эвана Голдберга. Сценаристов пока нет, как и подробностей о новом шоу.

Оригинал, придуманный аниматором Тэдом Стоунсом, выходил на телеканале ABC с 1991-го по 1992-й. Детям рассказывали о невероятных приключениях загадочного супергероя-селезня по грозному прозвищу Чёрный Плащ, который бесстрашно ведёт борьбу со злодеями, представляющими собой смертельную угрозу для города под названием Сен-Канар. В этом отважном и нелёгком деле ему помогают пилот-неудачник и механик Зигзаг Маккряк и храбрая, но непоседливая Гусёна.
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«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+ фотографии
«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+ фотографии
«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+ фотографии
«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+ фотографии
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