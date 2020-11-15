«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+

Знаменитый анимационный сериал 90-х «Чёрный Плащ
» будет перезапущен для потокового сервиса Disney+, уверяет Deadline
.
Продюсерская команда ремейка состоит из Сета Рогена
и Эвана Голдберга
. Сценаристов пока нет, как и подробностей о новом шоу.
Оригинал, придуманный аниматором Тэдом Стоунсом
, выходил на телеканале ABC с 1991-го по 1992-й. Детям рассказывали о невероятных приключениях загадочного супергероя-селезня по грозному прозвищу Чёрный Плащ, который бесстрашно ведёт борьбу со злодеями, представляющими собой смертельную угрозу для города под названием Сен-Канар. В этом отважном и нелёгком деле ему помогают пилот-неудачник и механик Зигзаг Маккряк и храбрая, но непоседливая Гусёна.
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