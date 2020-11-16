Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов

В воскресенье, 15 ноября, заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте Театра им. Моссовета, где работал актер. Прощание с ним состоится в театре 17 ноября.
фото: Legion-Media
Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. По окончании ГИТИСа, в 1990-м, начал служить в Театре им. Моссовета. Там он сыграл более 30 ролей, будучи задействованным в таких спектаклях, как «Иисус Христос — суперзвезда», «Ричард III», «Горе от ума», «Заповедник», «Преступление и наказание», «Чайка», «Калигула» и многих других.
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