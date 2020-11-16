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Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов

16 ноября
2020 год

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16 ноября 2020
В воскресенье, 15 ноября, заслуженный артист России Юрий Черкасов скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщается на сайте Театра им. Моссовета, где работал актер. Прощание с ним состоится в театре 17 ноября.

Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов
фото: Legion-Media

Юрий Черкасов родился 25 марта 1961 года. По окончании ГИТИСа, в 1990-м, начал служить в Театре им. Моссовета. Там он сыграл более 30 ролей, будучи задействованным в таких спектаклях, как «Иисус Христос — суперзвезда», «Ричард III», «Горе от ума», «Заповедник», «Преступление и наказание», «Чайка», «Калигула» и многих других.

На экране Черкасов дебютировал в 1989-м в драме «Под небом голубым…». Он также сыграл в сериалах «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Таксистка», «Виола Тараканова», «Папины дочки», «Очарование зла», «Гаражи», «МосГаз», «Коммунальный детектив», «Учитель в законе. Возвращение», «Братья по обмену», «Форс-мажор».
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