Скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов

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«Чёрный Плащ» обретёт ремейк для Disney+

Актриса получила титульную роль в фэнтези «Девица».

15 ноября

Дэвид Финчер подписал четырёхлетний контракт с Netflix

Сюжет будущих картин для стримингового сервиса режиссёр пока держит в секрете.