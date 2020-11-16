Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева и Максим Лагашкин расскажут, что их «Бесит»

В сериал будут затронуты такие актуальные проблемы, как домашнее насилие, фальсификации с подкидыванием наркотиков, столкновение бумеров и зумеров, безумие тик-токеров и их аудитории, требования общества к девушкам и многое другое. С помощью метафоры, аллюзии, иронии и сарказма герои расскажут о том, что раздражает их в повседневной жизни.
«Мы хотим стать летописцами этого времени и показать многомиллионной аудитории IVI всю комичность ситуаций, с которыми сталкивается сегодняшний социум. В современном мире так много раздражающих вещей — от таких простых, как долгие аудиосообщения в вотсаппе, до таких сложных, как кем «ты должна быть» в глазах своих родителей или близких», — уверен генпродюсер IVI Давид Кочаров.
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