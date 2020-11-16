Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева и Максим Лагашкин расскажут, что их «Бесит»

16 ноября
2020 год

Новости кино >>
16 ноября 2020
Стартовали съемки сатирической комедии «Бесит» – 6-серийного проекта IVI Originals, где сыграли Максим Лагашкин, Нонна Гришаева и Ольга Кузьмина, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева и Максим Лагашкин расскажут, что их «Бесит»
фото: Пресс-служба IVI

В сериал будут затронуты такие актуальные проблемы, как домашнее насилие, фальсификации с подкидыванием наркотиков, столкновение бумеров и зумеров, безумие тик-токеров и их аудитории, требования общества к девушкам и многое другое. С помощью метафоры, аллюзии, иронии и сарказма герои расскажут о том, что раздражает их в повседневной жизни.

«Мы хотим стать летописцами этого времени и показать многомиллионной аудитории IVI всю комичность ситуаций, с которыми сталкивается сегодняшний социум. В современном мире так много раздражающих вещей — от таких простых, как долгие аудиосообщения в вотсаппе, до таких сложных, как кем «ты должна быть» в глазах своих родителей или близких», — уверен генпродюсер IVI Давид Кочаров.

Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева и Максим Лагашкин расскажут, что их «Бесит»
фото: Пресс-служба IVI

К актерскому составу проекта также присоединились Глеб Калюжный, Александр Самойленко, Филипп Ершов, Сергей Лавыгин, Борис Дергачёв и другие. В числе режиссеров — Василиса Кузьмина, Илья Аксёнов, Аксинья Гог, Артем Соловьев и Ярослав Лебедев.

Сериал будет доступен зрителям IVI в январе 2021 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Илья АксёновАксинья ГогНонна ГришаеваБорис ДергачевФилипп ЕршовГлеб КалюжныйДавид КочаровВасилиса КузьминаОльга КузьминаСергей ЛавыгинМаксим ЛагашкинАлександр СамойленкоАртём Соловьёв
фильмы
Бесит

анонс

Скорбим

Аркадий Печкин
16 ноября ушёл из жизни актёр Аркадий Печкин.
Александр Виниченко
15 ноября ушёл из жизни актёр Александр Виниченко.
Юрий Черкасов
15 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов.
Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.
Виталий Синицкий
13 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Синицкий.
Александр Юшков
12 ноября ушёл из жизни актёр Александр Юшков.
Нина Скоморохова
10 ноября ушла из жизни актриса Нина Скоморохова.

День рождения >>

Осип Абдулов
Анатолий Барчук
Александр Бобровский
Владимир Ильин
Алексей Кирилин
Вадим Лобанов
Алексей Морозов
Лев Свердлин
Елена Узлюк
Лида Баарова
Валерия Бруни Тедески
Мэгги Джилленхол
Стив Рэйлсбэк
Мажена Трыбала
Донателла Финоккьяро
Мардж (Марг) Хелгенбергер
все родившиеся 16 ноября >>

Афиша кино >>

Взаперти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Колдовство: Новый ритуал
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Молодое вино
драма
Россия, 2019
Преступный человек
драма, криминальный фильм
Грузия, Россия, 2020
Вечный свет
драма, триллер
Франция, 2019
Голос любви
биография, драма, музыкальный фильм
Франция, Канада, 2020
Карантинные истории
комедия, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Испания, 2020
Пункт назначения. Аквапарк
фильм ужасов
Канада, 2019
Союз зверей: Спасение двуногих
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, Германия, Китай, 2020
Афера по-голливудски
боевик, комедия
США, 2020
Бег
мистика, триллер
Россия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен