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Стартовали съемки тринадцатого «Доктора Кто»

16 ноября
2020 год

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16 ноября 2020
Начались съемки тринадцатого сезона сериала «Доктор Кто» с Джоди Уиттакер, которая снова исполнит главную роль. Производством занимается BBC Studios, сообщает пресс-служба проекта.

Стартовали съемки тринадцатого «Доктора Кто»
фото: yahoo.com

В последний раз тринадцатого Доктора видели в финале прошлого сезона. Она оказалась заперта в вечной тюрьме, поэтому в предстоящем праздничном эпизоде под названием «Революция Далеков» лучшим друзьям Доктора придется вернуться к жизни и сразиться с врагами уже без нее.

«В этот самый странный год съемочная группа «Доктора Кто» сотворила настоящее чудо, чтобы вернуть сериал в производство, чему мы очень рады. Учитывая сложность создания «Доктора Кто» и новые строгие рабочие протоколы, связанные с Covid-19, нам потребуется больше времени для съёмок каждого эпизода, и это означает, что в итоге получится восемь эпизодов, а не одиннадцать, как обычно. Для всех во всем мире это очень сложный период, но Доктор никогда не уклоняется от вызова!» — рассказал шоураннер Крис Чибнелл.
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