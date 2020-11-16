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Пенсионерка «iТамара» стала владелицей перспективного IT-бизнеса

16 ноября
2020 год

Новости кино >>
16 ноября 2020
Комедийный скринлайф-сериал «iТамара» доступен для просмотра в ВК и на YouTube. Главную роль в картине исполнила Татьяна Клюкина, а одного из персонажей озвучила нейросеть, сообщает пресс-служба проекта.

Пенсионерка «iТамара» стала владелицей перспективного IT-бизнеса
фото: Пресс-служба АНО «ИРИ»

По сюжету обычная российская пенсионерка Тамара Николаевна узнает, что ей в наследство достается бизнес – перспективный IT стартап, занимающийся дистанционным лечением болезней. Пожилая женщина, врач-терапевт, в одночасье становится CEO современной компании. Ее новые подчиненные – несколько 20-летних оболдуев, находящихся на дистанционке, в разных концах страны.

«Мы постарались сделать комедию в жанре настоящего ScreenLife, вдохновляясь работами Тимура Бекмамбетова, который фактически зародил это направление в России и успешно продвигает его по всему миру. Переписка в мессенджерах, прямые эфиры и посты в соцсетях, покупка товаров и поиск информации в сети, совещания и тусовки в Зуме – все это наша повседневная жизнь», — рассказал продюсер Владимир Микулич.

Сериал создан в рамках национального проекта «Культура». В августе 2020 года он стал одним из победителей конкурсного отбора на создание интернет-контента для молодежи, оператором которого выступает Институт развития интернета.
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