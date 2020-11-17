«Грозный» завоюет малые экраны 23 ноября

Премьера исторической драмы «Грозный» состоится 23 ноября в 21:20 на телеканале «Россия». На экране – подлинная история, аутентичный колорит эпохи и даже музыка Ивана Грозного. Сотни актёров массовых сцен, около тысячи костюмов, 400 пластических образов – всё это перенесет зрителя в XVI век. Роль царя исполняют Сергей Маковецкий и Александр Яценко, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мы берём за основу исторические факты, всё взвешиваем и пытаемся найти какую-то среднюю позицию. Это тяжёлая психологическая драма человека, который в детстве перетерпел очень много проблем: смерть матери, унижение, жестокость. Мы рассказываем про его внутренний мир, комплексы, отношения с близкими людьми, его заблуждения, про то, как он видел этот мир и как его со временем переосознал», — говорит режиссёр Алексей Андрианов.
Первый Царь Всея Руси, создатель крупнейшего евразийского государства и великий реформатор, Иван IV был не только жестоким тираном, но одним из самых образованных и литературно одарённых людей: современники называли его «мужем чюдного разсуждения», а историки сравнивали с Нероном – «артистом на троне». В картине он появляется именно в этой роли – пишущим летопись своей жизни. Иван Грозный (Маковецкий) вспоминает своё раннее сиротство, унижения от опекунов, счастливый брак с Анастасией Захарьиной-Юрьевой (Татьяна Лялина) и её гибель, друзей, которые стали врагами, и врагов, к которым он был беспощаден.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Главное, что отличало Иоанна Васильевича, как он говорит, "лютый зверь во мне сидит, да одолеть не могу". Он прекрасно понимал, что совершает великий грех и ничего не мог с собой поделать, и мучился сильно. Мы старались показать этого человека, которого раздирают две абсолютные противоположности – грех страшный и страх Божий – всё это вместе у него соединялось. И я его за то люблю, что в нём очень много человеческого. Ну, кто из нас, обывателей, не скажет себе самому: "зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу"? Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться. Многим сложно себе в этом признаться, а ему нет. Другой вопрос – что он не может в себе это преодолеть. Знаете, когда человек теряет любимого первенца, а потом любимую жену, которую отравили, и ему кажется, что вокруг заговоры, измена… А у него на плечах держава. И осознание этой миссии самодержца было во главе его существования. Если он молил Бога, то говорил: "Об одном молю – чтобы Господь не сделал за мои прегрешения рабства страны моей". Вот такая у него основная молитва к Господу, не о здравии своём собственном. Я даже не претендую на то, чтобы сотворить Иоанна Васильевича. Но, может быть, хоть на какую-то йоту приближусь к пониманию, что его мучило, к масштабу этой личности», — поведал о своём персонаже Сергей Маковецкий.
Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547–1573). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555–1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565–1572), битва при Молодях (1572).
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Для Александра Яценко это «уже второй царь, я ведь уже играл Петра III в "Екатерине". Только тот был весёлый, а этот грустный и грозный. Постепенно в фильме я плавно превращаюсь в Сергея Васильевича Маковецкого, а вот у него уже из пальцев молнии летают. Мне не страшен Иван IV, он мне симпатичен. Мне кажется, вообще нелегко какой-то властью обладать. Это, наверное, самое тяжёлое, что может быть. Я, может быть, хотел бы сняться в фильме, где сыграл абсолютно счастливого монарха, который был бы при власти, и народ был бы довольным, и он сам жил бы в любви и счастье. Но такое невозможно. Поэтому у нас всё по-настоящему: власть – тяжёлая ноша».
По словам автора сценария Тимура Эзугбаи, из всего, что он прочёл, перед ним «возник образ, в первую очередь, страдающего человека. Сироты, который с самых юных лет был ожесточен унижениями. Человека греховного, который мечтал стать праведником, но не смог. Человека, которого всю жизнь окружали предательство и заговоры, и чья жестокость была единственно возможным ответом. Нет желания как-то "обелить" Грозного. Говорить, что он не совершал чудовищных злодеяний – неверно. Но нельзя забывать, в какое время он жил, и не видеть, что в Европе в ту же эпоху казни и расправы были обыденностью».
«Грозный» – часть цикла «История любви. История России». В финальных кадрах «Софии» юного Ивана IV венчают на царство в Успенском соборе, а «Годунов» отражает последние годы правления Грозного. Над сериалом работала та же съёмочная группа, которая создавала «Софию» и «Годунова». Оператором выступил Денис Аларкон. За художественную часть вновь отвечают художник-постановщик Евгений Качанов, художник по костюмам Наталья Салтыкова и художники по гриму Елена Фомичёва и Анастасия Эсадзе.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мы не снимали в хронологическом порядке, побоялись. Грозный – очень серьёзная, трудная тема, поэтому сначала мы снимали "Софию", а потом "Годунова". Это очень важная фигура для нашей истории, но вокруг него очень много басен и попыток политически использовать. Поэтому каждый в съёмочной группе должен был проникнуться, вжиться в это время, должен был что-то почитать для того, чтобы сформировать обо всём своё мнение и эмоциональное ощущение», — рассказала продюсер Екатерина Жукова.
Ключевая сюжетная линия картины – любовь молодого Ивана Грозного и его первой жены Анастасии. По свидетельству историков, Иван действительно очень любил свою первую жену. Это благотворно отразилось на его правлении в первые 13 лет царствования. Смерть Анастасии меняет всё: Иван IV постепенно превращается в того самого Ивана Грозного – жестокого тирана. В картине появляется и вторая супруга государя – Мария Темрюковна (Милена Радулович), дочь кабардинского князя Темрюка. Самостоятельный и сильный персонаж, она – антипод Анастасии. Других жён царя зритель не увидит – повествование заканчивается хронологически раньше их появления.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Мы с режиссёром решили уйти от образа жертвы и невинной овечки и сделать Анастасию более сложной. Я читала много литературы перед съёмками, — вспоминает Татьяна Лялина. — Решила, что нужно всё прочесть, а потом обо всём забыть, взять за основу сценарий и уже выстраивать свою историю. Для меня это, в первую очередь, художественное произведение, а не учебник по истории. Наша задача – показать, что все исторические лица были живыми людьми с реальными проблемами. С Анастасией Грозный познакомился ещё в детстве, а через годы, когда пришло время найти себе невесту, он выбрал её. Конечно, это история большой любви, которую у них отняли, и неизвестно, как сложилась бы история страны, если бы не смерть Анастасии. Это действительно была трагедия для Грозного, и на протяжении всего сценария Грозный в лице Сергея Васильевича Маковецкого всегда возвращается мыслями к своей Насте».
Перемены в характере Ивана Грозного призваны отразить два блестящих актёра. Александр Яценко – Иван IV в молодые годы, Сергей Маковецкий – после смерти Анастасии. Перед гримёрами стояла непростая задача: показать исторически сложившийся стереотипный образ Ивана Грозного и одновременно сделать физически похожими друг на друга двух совершенно несхожих людей. А перед артистами – «слиться» в единый образ. Маковецкий проводил в гримёрной по два-три часа: он играет Грозного в двух возрастах. В «Грозном» больше 140 персонажей, треть из которых представлены в разных возрастах, требующих разной пластики, усов и бород – итого около 400 образов.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Гениальный у нас Грозный-Маковецкий, — считает художник-постановщик Евгений Качанов. — Невероятно так перевоплотиться – у него даже фаланги пальцев менялись. Есть сцены, где он в шахматы играет, и когда он берёт шахматную фигуру, на крупном плане у него не пальцы артиста Маковецкого, а руки древнего старца. Как он это делает, я не понимаю».
Исторические события в фильме достоверны: в основе сценария – книга советского и российского историка Руслана Скрынникова «Иван Грозный», получившая высокую оценку в профессиональном сообществе. Кроме того, съёмочную группу консультировал профессор исторического факультета МГУ Николай Борисов. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической действительности. Например, сцена свадьбы царя создавалась в соответствии со «свадебным чином» – сценарием церемонии того времени.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Исторический Музей и Оружейная Палата – обязательные места для посещения во время работы над таким проектом. Но самым значимым для меня стал Архангельский собор. Я хочу сразу откреститься от всяческой мистики, но мне было важно, прежде чем написать хотя бы одну реплику, побывать там, где похоронен царь Иван Васильевич. Там же покоится князь Владимир Старицкий, который в сюжете фильма играет важную роль. Недалеко – подвалы разрушенного Вознесенского монастыря, где захоронена царица Анастасия. Опять же, без всякой мистики – находясь около погребений тех, в чьи судьбы ты намерен погрузиться, нельзя совсем уж ничего не почувствовать. Это хорошее напоминание самому себе, что ты пишешь не об именах из учебника, а о живых людях, которые вершили историю. Это, как минимум, напоминает об ответственности», — рассказал Тимур Эзугбая.
Картина условно делится на две части: «светлую» и «тёмную». Первая – период жизни Ивана с Анастасией, «светлое» царствование, вторая – его жизнь после её смерти, «тёмное» и жестокое время. Работа художников картины подчинена этой концепции: в соответствии с ней они меняли цвет стен, реквизит, ткани и даже царские троны – так, трон Яценко отличается от трона Маковецкого. Свет и тьма отражены и в костюмах: события до смерти Анастасии разыгрываются в более светлых тонах, а после её гибели ткани станут темнее, материалы грубее, суровее. Но везде – тонкая проработка деталей, чтобы каждый крупный план смотрелся как красивая и правдивая картинка из далёкого времени. Особенно важна роль фактуровщика – художника, который старит костюмы: новые вещи смотрятся под лампами съёмочной площадки неестественно и слишком театрально. Всего для картины были созданы тысячи предметов гардероба: многослойная верхняя одежда, рубахи, обувь, головные уборы, кушаки, воротники, красные кафтаны кремлёвских стрельцов и чёрные – опричников, одежда горожан и крестьян, татарских послов и войска крымчаков, доспехи военачальников. Художники по костюмам буквально наощупь изучали гардероб эпохи в запасниках Исторического музея: власяницу и яркий стёганый халат Ивана Грозного, женские уборы и церковное облачение.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
По словам художника по костюмам Натальи Салтыковой, «в "Грозном" уже не так пёстро, как было в "Софии" – цвета более приглушённые, ткани однотонные, но очень много акцентов и деталей: вышивка, пуговицы, застёжки-разговоры, наручи, украшения. Аскетично, но роскошно – аскетизм роскоши. Вообще русский костюм сложный, не каждому пойдёт. Чтобы не сделать актёра немножко смешным, надо очень тонко рассчитывать все размеры. Но в этот раз у нас всё сложилось, особенно с высокими горлатными шапками думских бояр. Актёру Никите Панфилову в роли боярина Челяднина она удивительно идёт! Князь Курбский носит нетипичные для русского костюма жилеты с европейскими круглыми застёжками на цепочке, опашень с квадратным воротником. Малюта одет как простой солдат, Фёдор Басманов – модник и щеголь. Старая княгиня Ефросинья Старицкая – из рода Хованских, у которых были вышивальные мастерские, поэтому в её нарядах много вышивки. И, конечно, Грозный: молодой – светлый, золотой, и старый – чёрный, во власянице, с тёмной шапочкой – тафьей».
Для картины в киностудии «Главкино» были построены декорации московского Кремля, где в деталях воссоздали убранство и быт той эпохи. В павильонах разместились личные палаты Ивана IV и царицы Анастасии, трапезная, Грановитая палата, где проходили пиры, Красное крыльцо и парадные Фроловские ворота (сегодня – Спасские). Кроме Кремля, художники возвели декорации псковских приказных палат, лагерь войска, рынок, хозяйственный двор, Стрелецкий приказ, а также интерьеры Покровского собора и Бахчисарайского дворца. Съёмки также проходили в усадьбе Коломенское, Звенигородском кремле, в Александрове, где располагалась вотчина царя, и Вяземской крепости.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
«Я смотрю на эту декорацию и сказать, что это декорация, у меня не поворачивается язык. Это что-то многовековое, будто сделано в XVI веке. А резьба на полу, а ручная роспись», — восхищался во время съёмок Сергей Маковецкий.
Натурная декорация – средневековая Москва – перекочевала в картину из «Годунова», но с некоторыми изменениями: например, Лобное место при Годунове было каменным, а для эпохи Ивана Грозного его сделали из брёвен. Тем не менее, законы кино требуют своей меры условности: царские палаты в картине шире и просторнее, чем были во времена Ивана Грозного – иначе не сможет разместиться съёмочная группа. В конце работы над проектом натурная декорация сгорела в двух сценах пожаров, случившихся во время Московского восстания 1547-го и набега татар на Москву в 1571-м. Пожары снимали на территории киностудии в Подмосковье. Огонь контролировался бригадой пиротехников во главе с постановщиком спецэффектов Михаилом Марьяновым.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Кроме Московского восстания и похода на Москву крымского хана Девлет-Гирея, любители батальных сцен впервые увидят картину битвы при Молодях – одну из важнейших военных побед русского войска. Её в течение четырёх дней снимали под Москвой, развернув укрепления – Гуляй-город, который не смогли взять крымчаки. Консультировал съёмочную группу историк, знаток вооружения и экипировки XVI века Олег Калеткин. Жестокое сражение создавали силами группы из 30 каскадёров под руководством постановщика трюков Виктора Иванова.
«В знаменитой битве при Молодях участвовало 27 тысяч русских воинов и более 40 тысяч татарских. В битве на васильковом поле нас было намного меньше: переодевались и переклеивали бороды по два раза в день – то татарин, то опричник, то ополченец. Чтобы задымить лагерь, взрывали пороховые запасы. Четыре дня в адском дыму пролетели незаметно. Большую часть боя снимали полной группой. Иногда нам "выдавали" актёров для крупных планов, но ненадолго – слишком дымно! Бой получился на славу: порох и огонь создали атмосферу ада», — вспоминает Виктор Иванов.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
Панорама многотысячной битвы создана студией компьютерной графики FilmDirectionFX под руководством Евгения Гитциграта, в творческом портфеле которой картины «Годунов», «Салют-7», «Т-34» и многие другие. Всего в сериале с графикой 741 кадр, из которых 36 полностью созданы на компьютере – не только сражение, но и большие декорации Москвы, где восстановлена атмосфера и детали XVI века. Над «Грозным» в течение семи месяцев трудились больше 80 художников компьютерной графики.
По словам художника-постановщика Евгения Качанова, «батальные сцены очень сложно прогнозировать, а эскизы рисовать просто бессмысленно. Какое количество людей там задействовано! Лошади, оружие, огонь, взрывы, актёрские сцены – всё это безумно сложно распределить. Когда такие сцены снимаются, у меня всегда ощущение, что всё это ведёт какая-то нездешняя сила».
«Мне хотелось сочинить что-то красивое, исходя из моих личных ощущений – от истории, от эпохи. Конечно, музыкальная композиция не может сравниться с величием царя, но у меня и не было такой задачи. Прежде всего, я хотел при помощи музыки показать Грозного человеком. Для меня это великий русский царь, который заложил основу нашей великой страны, создал самое могущественное на континенте государство. Безусловно, это грандиозная историческая фигура. Мне самому очень интересно посмотреть, что получилось, как наложилась мелодия на картину», — рассказал Эдуард Артемьев.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
В основе партитуры «Грозного» – гибридный принцип: микс из оркестровой музыки, хорового и вокального пения, электронных синтезаторов и этнической музыки, в том числе турецкой. Кроме того, зритель услышит элементы музыкальных сочинений самого Ивана Грозного: его стилизованные стихиры легли в основу произведения, записанного с Государственной академической хоровой Капеллой России имени. А. А. Юрлова (дирижёр – Сергей Скрипка). Завершить работу над музыкальным материалом под монтаж помог композитор Дмитрий Козин.
«В основе большинства эпизодов картины – 20-минутная сюита, в которой есть интонации стихир Ивана Грозного. Грозный как автор музыки находился в русле средневековой традиции, нивелирующей композиторскую индивидуальность. Тогда важнее был определённым образом пропеваемый текст. Поэтому для современного уха сочинения Грозного и другого автора того же периода звучат одинаково. Музыку Грозного мы напрямую не цитируем, а стилизуем. Информации о музыке того времени у нас мало, поэтому есть простор для осмысления, как создать для современного слушателя ощущение архаики и перенести в ту эпоху, в этот воображаемый мир и обрести понятное современное звучание», — считает Артём Васильев.
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