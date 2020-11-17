Неигровые фильмы «Добро пожаловать в Чечню» и «Кресты» претендуют на «Лавровую ветвь»

Завершён второй тур ХХI Национальной премии «Лавровая ветвь». По результатам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях. Победителей объявят на торжественной церемонии вручения, которая в этом году пройдёт онлайн 10 декабря в киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба премии.
Лучшим научно-популярным и просветительским фильмом могут объявить «Остров Буромского» Ольги Стефановой, «Точку» Эмира Валинежада и «Харджиева. Последнего русского футуриста» Лилии Вьюгиной. В категорию дебютов попали «Девяносто Первый» Олеси Епишиной, «Мальчик» Виталия Акимова и «Штетл» Кати Устиновой. Премией за вклад в кинолетопись в 2020 году отметят Российский государственный архив кинофотодокументов и его директора Наталью Александровну Калантарову.
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