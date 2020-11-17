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Неигровые фильмы «Добро пожаловать в Чечню» и «Кресты» претендуют на «Лавровую ветвь»

17 ноября
2020 год

Новости кино >>
17 ноября 2020
Завершён второй тур ХХI Национальной премии «Лавровая ветвь». По результатам голосования 50 членов большого жюри определились тройки финалистов во всех номинациях. Победителей объявят на торжественной церемонии вручения, которая в этом году пройдёт онлайн 10 декабря в киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба премии.

Неигровые фильмы «Добро пожаловать в Чечню» и «Кресты» претендуют на «Лавровую ветвь»
фото: пресс-служба премии

В категорию «Лучший арт-фильм» попали «Котлован» Андрея Грязева, «Праздник» Владимира Ломова и «Тени твоего детства» Михаила Горобчука. Среди кинофильмов на победу могут рассчитывать ленты «Катя и Вася идут в школу» Юлии Вишневецкой, «Нерка. Рыба красная» Дмитрия Шпиленка и «Под наркозом» Елены Ласкари. В телевизионной номинации представлены четыре работы, поскольку две картины набрали равное количество голосов: «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса, «Жизнь человека. Последнее интервью» Сергея Карпова, «Кресты» Ангелины Голиковой и «С закрытыми окнами» Романа Супера.

Лучшим научно-популярным и просветительским фильмом могут объявить «Остров Буромского» Ольги Стефановой, «Точку» Эмира Валинежада и «Харджиева. Последнего русского футуриста» Лилии Вьюгиной. В категорию дебютов попали «Девяносто Первый» Олеси Епишиной, «Мальчик» Виталия Акимова и «Штетл» Кати Устиновой. Премией за вклад в кинолетопись в 2020 году отметят Российский государственный архив кинофотодокументов и его директора Наталью Александровну Калантарову.
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