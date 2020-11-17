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Комедия «Непосредственно Каха» завлекла зрителей в кинотеатры

17 ноября
2020 год

Новости кино >>
17 ноября 2020
Комедия Виктора Шамирова «Непосредственно Каха» производства видеосервиса START и Forever Films, выпущенная «Централ Партнершип» на большие экраны 12 ноября, поставила рекорд по сборам первого уикенда после открытия кинотеатров, заработав более 221 млн рублей.

Комедия «Непосредственно Каха» завлекла зрителей в кинотеатры

За четверг был поставлен рекорд по стартовым сборам после открытия кинотеатров – фильм освоил 47,9 млн рублей. Средняя заполняемость залов составляет рекордные для сегодняшнего времени 36 человек на сеанс. Прокат комедии продолжается.

«Мы смогли сделать хорошее, смешное и, безусловно, зрительское кино! Мы достаточно долго не могли найти партнёров, которые поверили бы в эту историю. Я благодарен "Централ Партнершип" за то, что они рассмотрели потенциал нашей картины, и нам вместе удалось сделать такой замечательный релиз», — говорит генеральный продюсер Yellow, Black and White и сооснователь видеосервиса START Алексей Троцюк.

Комедия «Непосредственно Каха» завлекла зрителей в кинотеатры

Картина основана на одноимённом популярном веб-сериале о жизни и приключениях закадычных друзей из Сочи, Кахи и Серго.

По словам генерального директора «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, «невероятный успех говорит о том, что фильм вызвал огромный отклик аудитории, став долгожданной отдушиной у зрителя, который соскучился по лёгкости и пошёл в кинотеатры за позитивными эмоциями. Совместно с продюсерами нам удалось привлечь не только фанатов, но и тех, кто не был до этого знаком с web-сериалом. Отдельно хочу поблагодарить наших партнёров за возможность поработать с этим фильмом».
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