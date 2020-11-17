Гран-при «Московской премьеры» получила узбекская картина «Две тысячи песен Фариды»

Подведены итоги Второго международного фестиваля кино стран Содружества «Московская премьера», проходившего с 12 по 17 ноября. Имена победителей сообщает пресс-служба смотра.
Гран-при конкурса полнометражных работ удостоена узбекская лента Ёлкина Туйчиева «Две тысячи песен Фариды». Специальным призом жюри отмечен за лучшую режиссёрскую работу Виталий Суслин, снявший картину «Седьмой пробег по контуру Земного шара». Лучшими актёрами признаны Ана Морарь, сыгравшая в молдавско-немецком фильме «Анишоара», и Насретдин Дубашев за роль в киргизской «Шамбале», удостоенной также специального упоминания жюри за актёрскую работу Артура Аманалиева.
фото: кадр из фильма «Седьмой пробег по контуру Земного шара»
Среди короткометражек победу одержала российско-казахстанская «Парамнезия» Милы Фахурдиновой. Специальные призы жюри вручили ленте «Домбыра» казахского режиссёра Рамазана Халиоллы и киргизской «Карусели» Адилета Каржоева. Специальном упоминанием жюри отмечена украинско-французская картина «В нашей синагоге» Ивана Орленко.
Событиями кинематографического года признаны белорусский фильм «Купала» Владимира Янковского и «Дети землетрясения» Мурада Алиева, созданные кинематографистами Туркменистана и России. Международное жюри киноведов и кинокритиков наградило «Жёлтую кошку» Адильхана Ержанова и «Седьмой пробег по контуру Земного шара». Призы «Колючий взгляд» и дипломы от жюри Федерации киноклубов России достались короткометражной «Мышеловке» белорусского режиссёра Дарьи Юркевич за смелую интерпретацию идей Кафки и Хармса в образах современного мира и полнометражной картине «Анишоара» за искусную передачу поэтичности мгновения и долгое послевкусие. Украинская лента «Были. Жили» Софии Никишиной удостоена специального упоминания жюри.
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