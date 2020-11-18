«Спутник над Польшей» состоится в онлайн-формате

14-й Фестиваль российских фильмов «Спутник над Польшей» пройдет в онлайн-формате с 12 по 20 декабря на платформе mojeekino.pl. Смотр был запланирован на конец ноября, и организаторы не оставляют надежды провести несколько офлайн-показов с 3 по 13 декабря в варшавских кинотеатрах «Луна» и «Иллюзион», сообщает пресс-служба «Спутника».
В рамках конкурса документального кино будут показаны «Пустые страницы» Марии Поприцак о
жизни последней семьи русских царей, «33 слова о дизайне» Натальи Климчук и Ольги Морозовой и лента «Андрей Тарковский. Кино как молитва», которую снял сын режиссера.
фото: К/ф "Китобой"
К юбилею Андрея Хржановского оргкомитет фестиваля добавил отдельную секцию «Волшебное путешествие в мир Андрея Хржановского — 80-летие мастера анимации». Кроме того, в этом году появится раздел «Новый взгляд – дебюты». Это будет блок, посвященный талантливым молодым российским режиссерам, снявшим свои первые фильмы за последние два года. В секции «Калейдоскоп нового российского кино» покажут биографический фильм «Калашников» Константина Буслова и комедию «Хэппи-энд» Евгения Шелякина о мужчине, который не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался далеко от дома на пляже в Таиланде.
Показы будут сопровождаться культурными мероприятиями: выставками, представлениями, дебатами и мастер-классами. Малый Спутник в этом году представит новейшие российские картины, ориентированные как на юных зрителей, так и на молодежь. Среди них — фильм Алексея Тельнова «Ключ времени», в котором восьмилетняя Ксюша должна побороть злые чары, чтобы остановить Чародейку от захвата Петербурга.
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