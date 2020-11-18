Второй сезон сериала «Лучше, чем люди» снимут в копродукции с Китаем

Российский фантастический сериал «Лучше, чем люди» получит второй сезон, который будет произведен в копродукции с Китаем. Съемки пройдут в Москве и Пекине в 2021 году, сообщает Variety.
фото: К/ф «Лучше, чем люди»
В январе 2019-го Netflix приобрел права на сериал, однако к разработке новых эпизодов стриминговая платформа не имеет отношения. Сейчас проектом занимаются продюсеры из России, США и Китая, в частности — отечественная компания «Спутник Восток Продакшн», тайваньская Organic Media Group и WD Pictures из Поднебесной.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако генпродюсер проекта Александр Кессель отметил, что частичный перенос места действия в Китай вполне закономерен, ведь в конце первого сезона зрители узнают, что именно там была произведена робот Ариса (Паулина Андреева).
Действие сериала происходит в мегаполисе недалекого будущего, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей – они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками.
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