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Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке

18 ноября
2020 год

Новости кино >>
18 ноября 2020
Один из крупнейших медиахолдингов США и Латинской Америки — Olympusat — приобрел права на показ шести сериалов и десяти документальных фильмов НТВ, сообщает пресс-служба телеканала.

Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке
фото: К/ф "Мертв на 99%"

В пакет первой сделки вошли детективы «Живой» и «Консультант» с Кириллом Кяро, боевик «Мертв на 99%», в котором Алексей Чадов сыграл одновременно две роли, исторический детектив «Ростов», рассказывающий о противостоянии криминала и советского уголовного розыска, приключенческий сериал о пожарной части «Линия огня» и боевик о подвигах бывшего сапера «Живая мина». Также американский дистрибутор купил права на документальные фильмы «Северный морской путь», «Полюс долголетия», «Кортеж» и другие.

Проекты покажут в интернете и на платном телевидении США и всех стран Латинской Америки. В частности, проекты НТВ увидят подписчики новой AVOD-платформы — Free TV, которая доступна в Аргентине, Чили, Мексике, Перу и Колумбии. Скоро ее запуск ожидается и на территории Америки. В рамках этой сделки все приобретенные ленты НТВ будут дублированы на испанский язык.

Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке
фото: К/ф "Консультант"

«Мы всегда ищем возможность пополнить наш эфир новым контентом и предоставить зрителям большую возможность выбора. Мы рады, что заключили сделку с НТВ. Благодаря этому мы пополним свою библиотеку высококачественными сериалами и документальными фильмами», — рассказывает Аврора Баккери, вице-президент по закупке контента и и взаимодействию с телеканалами.

Это не первая сделка НТВ на рынках США и Латинской Америки. В 2018 году сериал «Хождение по мукам» вошел в библиотеку Netflix. А в начале 2020-го года Encripta, один из крупнейших дистрибуторов Бразилии, приобрел у НТВ права на сериалы «Декабристка», «Оперетта капитана Крутова», «Пять минут тишины», «Невский» и «Мухтар».
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Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке фотографии
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