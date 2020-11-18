Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке

Проекты покажут в интернете и на платном телевидении США и всех стран Латинской Америки. В частности, проекты НТВ увидят подписчики новой AVOD-платформы — Free TV, которая доступна в Аргентине, Чили, Мексике, Перу и Колумбии. Скоро ее запуск ожидается и на территории Америки. В рамках этой сделки все приобретенные ленты НТВ будут дублированы на испанский язык.
фото: К/ф "Консультант"
«Мы всегда ищем возможность пополнить наш эфир новым контентом и предоставить зрителям большую возможность выбора. Мы рады, что заключили сделку с НТВ. Благодаря этому мы пополним свою библиотеку высококачественными сериалами и документальными фильмами», — рассказывает Аврора Баккери, вице-президент по закупке контента и и взаимодействию с телеканалами.
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