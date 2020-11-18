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«МТС Медиа» начала прием заявок на финансирование кинопроизводства

18 ноября
2020 год

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18 ноября 2020
Компания «МТС Медиа» начала прием заявок на соинвестирование в производство фильмов. Кинопроект — вне зависимости от жанра — должен находиться в подготовительном, съемочном или постпродакшен-периоде, сообщает пресс-служба «МТС Медиа».

«МТС Медиа» начала прием заявок на финансирование кинопроизводства

Объем запрашиваемого финансирования может составлять не более 50% от бюджета картины. При подаче заявки создатели фильма должны подтвердить наличие средств на покрытие оставшейся части суммы на производство.

«Мы активно развиваем медиа-направление, в том числе за счет производства оригинального контента, понимая, что современный зритель хочет видеть как можно больше качественных проектов как в признанных жанрах, так и новых форматах. Наша программа, рассчитанная на инвестирование восьми-десяти фильмов в год, станет хорошим шансом для интересных и смелых идей. Уверен, что такое партнерство позволит создателям реализовать себя, а зрителям нашего онлайн-кинотеатра познакомиться с лучшими именами и форматами современного российского кино», — отметил гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин.

Отбор проектов в программу курирует контентный комитет «МТС Медиа», который состоит из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова. Подборную информацию о том, как принять участие, можно найти на официальном сайте компании.
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