«МТС Медиа» начала прием заявок на финансирование кинопроизводства

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Сериалы НТВ с Алексеем Чадовым и Кириллом Кяро увидят в Латинской Америке

18 ноября

Второй сезон сериала «Лучше, чем люди» снимут в копродукции с Китаем

Съемки пройдут в Москве и Пекине в 2021 году.