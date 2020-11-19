Алёна Званцова заключила пятилетний контракт с кинокомпанией «Марс Медиа»

Сценарист и режиссёр Алёна Званцова
заключила пятилетнее стратегическое соглашение с кинокомпанией «Марс Медиа» Рубена Дишдишяна на совместное написание сценариев и производство фильмов и сериалов для телевидения, онлайн-платформ и кинотеатрального проката. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Нас с Алёной объединяет 16 лет совместной работы и 12 фильмов и сериалов. Я бы сказал, что мы друг друга чувствуем, понимаем и слышим, и эти годы только укрепляли сотрудничество. Уверен, что пятилетнее соглашение позволит нам ещё больше сосредоточиться на совместных проектах», —
прокомментировал генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян
.
По контракту планируется выпустить пять проектов, сфокусированных на историях с высоким зрительским и семейным потенциалом. На некоторых из них Званцова выступит не только как сценарист, но и в качестве режиссёра и креативного продюсера. Первые совместные проекты уже находятся в активной разработке: высокобюджетный семейный фильм в жанре комедийной фантастики под рабочим названием «Дикая сказка
» и фантастический сериал для онлайн-кинотеатра START.
«С Рубеном Левоновичем мы знакомы много лет, —
говорит Алёна Званцова. — Это один из самых ярких, умных и порядочных людей в современном российском кинематографе. Благодаря его поддержке я сделала когда-то такие фильмы, как "Небесный суд", которые тогда был не готов запускать никто. Очень надеюсь, что вместе мы сможем сделать много интересного».
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