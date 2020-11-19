«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой

КиноПоиск HD представил трейлер комедийного сериала «Настя, соберись!
» режиссера-дебютанта Веры Смолиной
.
Знакомьтесь: Настя, 29 лет, дизайнер-архитектор, замужем. В ней уживаются пять совершенно разных внутренних «я». Это внутренний ребенок; ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка; одержимый контролем требовательный родитель; богиня удовольствий и самоуверенная, дерзкая карьеристка. У каждой из них — свои интересы и представления о счастье. Они хитрят, спорят и воюют между собой. Но когда Настя одновременно потеряет работу, мужа и лучшую подругу, пятёрку субличностей ждёт сложная задача. Им предстоит научиться договариваться друг с другом и идти на компромиссы — все ради того, чтобы Настя смогла с уверенностью сказать: «Я люблю себя всех!».
Главные роли в проекте сыграли Любовь Аксёнова
, Юлия Ауг
, Светлана Камынина
, Алина Алексеева
, Рина Гришина
, Юлия Гришаева
, Ева Смирнова
, Вера Строкова
, Маргарита Аброськина
и Арсений Сергеев
.
«Для меня это проект о любви к себе
, — признается Любовь Аксенова. — Нас редко этому учат, рассматривая такую любовь только с позиции эгоистической самовлюбленности. Но без искренней любви к себе трудно говорить о прощении, сочувствии, заботе, ощущении личных границ... Чрезмерный самоконтроль и строгое отношение к себе мешают Насте раскрываться с разных сторон, за которые отвечают её субличности. И эта внутренняя разобщённость ведёт к ещё большим проблемам в её жизни. Ситуация усугубляется настолько, что героине уже никто не может помочь... кроме неё самой. История Насти — один из примеров того, как человек, проходя через совершенно невозможные ситуации, находит в себе силы остановиться, выдохнуть и, приняв ответственность за всё происходящее, наконец, разобраться, куда же двигаться дальше. Мне кажется, у всех нас частенько случаются похожие «экстренные ситуации». Я, бывает, и сама себя заботливо направляю: «Так, Люба... собираемся» — и всё чудесным образом преобразуется
».
Шоураннером и сценаристом сериала выступил Константин Майер
(«Физрук
», «Я худею
», «Толя Робот
»). Продюсеры проекта — Константин Майер, Сергей Корнихин
, Николай Куликов
и Ольга Филипук
.
Сериал «Настя, соберись!
» состоит из 10 серий по 30 минут. Первые три эпизода выйдут 3 января, далее — по одной серии в день.
обсуждение >>