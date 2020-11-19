Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой

19 ноября
2020 год

Новости кино >>
19 ноября 2020
КиноПоиск HD представил трейлер комедийного сериала «Настя, соберись!» режиссера-дебютанта Веры Смолиной.


Знакомьтесь: Настя, 29 лет, дизайнер-архитектор, замужем. В ней уживаются пять совершенно разных внутренних «я». Это внутренний ребенок; ответственная за приступы всех генеральных уборок хозяюшка; одержимый контролем требовательный родитель; богиня удовольствий и самоуверенная, дерзкая карьеристка. У каждой из них — свои интересы и представления о счастье. Они хитрят, спорят и воюют между собой. Но когда Настя одновременно потеряет работу, мужа и лучшую подругу, пятёрку субличностей ждёт сложная задача. Им предстоит научиться договариваться друг с другом и идти на компромиссы — все ради того, чтобы Настя смогла с уверенностью сказать: «Я люблю себя всех!».

Главные роли в проекте сыграли Любовь Аксёнова, Юлия Ауг, Светлана Камынина, Алина Алексеева, Рина Гришина, Юлия Гришаева, Ева Смирнова, Вера Строкова, Маргарита Аброськина и Арсений Сергеев.

«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой

«Для меня это проект о любви к себе, — признается Любовь Аксенова. — Нас редко этому учат, рассматривая такую любовь только с позиции эгоистической самовлюбленности. Но без искренней любви к себе трудно говорить о прощении, сочувствии, заботе, ощущении личных границ... Чрезмерный самоконтроль и строгое отношение к себе мешают Насте раскрываться с разных сторон, за которые отвечают её субличности. И эта внутренняя разобщённость ведёт к ещё большим проблемам в её жизни. Ситуация усугубляется настолько, что героине уже никто не может помочь... кроме неё самой. История Насти — один из примеров того, как человек, проходя через совершенно невозможные ситуации, находит в себе силы остановиться, выдохнуть и, приняв ответственность за всё происходящее, наконец, разобраться, куда же двигаться дальше. Мне кажется, у всех нас частенько случаются похожие «экстренные ситуации». Я, бывает, и сама себя заботливо направляю: «Так, Люба... собираемся» — и всё чудесным образом преобразуется».

Шоураннером и сценаристом сериала выступил Константин МайерФизрук», «Я худею», «Толя Робот»). Продюсеры проекта — Константин Майер, Сергей Корнихин, Николай Куликов и Ольга Филипук.

«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой

Сериал «Настя, соберись!» состоит из 10 серий по 30 минут. Первые три эпизода выйдут 3 января, далее — по одной серии в день.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
По «Пищеблоку» Алексея Иванова и роману Бориса Акунина «Азазель» снимают сериалы
Любовь Аксёнова возглавила актёрский состав сериала «Настя, соберись!»
Продюсеры «Содержанок», «Шторма» и «Водоворота» выступят на «Дне шоураннера»
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Маргарита АброськинаЛюбовь АксёноваАлина Алексеева (II)Юлия АугЮлия ГришаеваРина ГришинаСветлана КамынинаСергей КорнихинНиколай КуликовКонстантин МайерАрсений СергеевЕва Смирнова (II)Вера Смолина (II)Вера СтроковаОльга Филипук
фильмы
Настя, соберись!

фотографии >>
«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой фотографии
«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой фотографии
«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой фотографии
«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Любовь Румянцева
18 ноября ушла из жизни белорусская актриса Любовь Румянцева.
Роман Виктюк
17 ноября ушел из жизни режиссер Роман Виктюк.
Аркадий Печкин
16 ноября ушёл из жизни актёр Аркадий Печкин.
Владимир Балкашинов
15 ноября ушёл из жизни режиссёр Владимир Балкашинов.
Михаил Негин
15 ноября ушёл из жизни актёр Михаил Негин.
Александр Виниченко
15 ноября ушёл из жизни актёр Александр Виниченко.
Юрий Черкасов
15 ноября ушёл из жизни актёр Юрий Черкасов.
Армен Джигарханян
14 ноября ушёл из жизни актёр Армен Джигарханян.

День рождения >>

Светлана Бакулина
Наталья Бурмистрова
Анна Карышева
Евгений Меньшов
Анна Назарова
Лилита Озолиня
Василий Прокопьев
Валерия Ходос
Георгий Шавгулидзе
Глория Гвида
Януш Клосиньский
Мэг Райан
Любиша Самарджич
Джин Тирни
Джоди Фостер
Дуглас Хеншэлл
все родившиеся 19 ноября >>

Афиша кино >>

Взаперти
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Колдовство: Новый ритуал
драма, мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2020
Молодое вино
драма
Россия, 2019
Преступный человек
драма, криминальный фильм
Грузия, Россия, 2020
Вечный свет
драма, триллер
Франция, 2019
Карантинные истории
комедия, мелодрама, триллер, фильм ужасов
Испания, 2020
Пункт назначения. Аквапарк
фильм ужасов
Канада, 2019
Союз зверей: Спасение двуногих
детский фильм, комедия, семейное кино
Великобритания, Германия, Китай, 2020
Афера по-голливудски
боевик, комедия
США, 2020
Бег
мистика, триллер
Россия, 2020
Смертельные иллюзии
триллер
Россия, 2020
Дорогие товарищи
драма, социальная драма
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен