«Головоломка» по-русски: 5 разных женщин руководят жизнью Любови Аксеновой

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В их планах создание пяти проектов.

Алёна Званцова заключила пятилетний контракт с кинокомпанией «Марс Медиа»

18 ноября

«МТС Медиа» начала прием заявок на финансирование кинопроизводства

Создатели фильмов смогут получить не более 50% от бюджета проекта.