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«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI

19 ноября
2020 год

Новости кино >>
19 ноября 2020
Онлайн-кинотеатр IVI 20 ноября эксклюзивно представит новый оригинальный проект с участием «Квартета И» – комедию «Разговорник», ставшую десятым фильмом для популярного коллектива. Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов рассказывают истории из жизни, делятся со зрителями своими мыслями, переживаниями и, конечно, шутят. «Не совсем кино и не совсем спектакль», – так описали картину его создатели.

«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, «Разговорник» снят не совсем в традиционной для полнометражного кино манере. Участники «Квартета И» находятся в студии со зрителями и по очереди обращаются к ним. Именно такой формат дружеской беседы позволяет артистам вести искренний разговор и касаться не только смешных, но и важных тем.

«В репертуаре нашего театра "Квартет И" был спектакль "Разговорник", и нам понравилась идея IVI перенести его на экран, – говорит Камиль Ларин. – Но для такого проекта нужны были зрители, как в театре, и на съёмках удалось организовать аудиторию. В зале было 30-40 человек, что по нынешним временам просто роскошь. Что интересно, сначала аудиторией руководил специальный диспетчер, чтобы люди эмоционально реагировали на наши слова. Все было очень профессионально, но как-то наиграно. Мы попросили зрителей просто слушать и переживать, как в театре. И тогда зал задышал по-настоящему. Даже когда сцена снималась с нескольких дублей, зрители реагировали искренне. Мы надеемся, – да нет, мы уверены, – что и зрители IVI не будут скучать и ни на секунду не впадут в грусть. Только если это заложено в сценарии».

«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Режиссёром комедии стал создатель «Физрука» Сергей Сенцов. Оператор-постановщик Михаил Милашин уже работал с «Квартетом И» на съёмках фильма «Громкая связь». Для IVI Originals это первый полнометражный фильм.

В «Разговорнике» обсуждают буквально всё: герои вспоминают родную Одессу, размышляют о деньгах и гонорарах, рассказывают о смешных ситуациях на гастролях. Не остаётся без внимания и тема отношений с женщинами.



«Это такие домашние посиделки, по сути – квартирник, "квартетник". Сыграно, как в театре, но снято, как кино! Крупные планы, монологи, грустинка, трогательность, смех – настоящий коллаж эмоций», – считает Камиль Ларин.
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«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI фотографии
«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI фотографии
«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI фотографии
«Разговорник» «Квартета И» покажет онлайн-кинотеатр IVI фотографии
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