На кинорынке American Film Market заинтересовались фильмами «Вдова» и «Пальма»

Крупнейший кинорынок Северной Америки American Film Market 2020, который прошёл в формате онлайн, был отмечен несколькими значимыми сделками для ключевых российских производителей фильмов, сериалов и анимации. В их числе – продажа прав на драму «Маша», хорроры «Вдова» и «Приворот. Чёрное венчание», фильмы «Пальма» и «Лёд 2», анимационные проекты от студии Wizart и другие. Всего на виртуальном рынке было представлено более 100 проектов от 25 российских производителей, уточняет пресс-служба Роскино.
фото: пресс-служба Роскино
По словам генерального директора Роскино Евгении Марковой, «итоги AFM и крупные сделки игроков индустрии в очередной раз показали востребованность самых разных жанров российского контента на всех континентах. Приятно, что не только новые проекты в разработке и новинки 2020 года вызывают интерес международных дистрибуторов, но и релизы предыдущих лет, что говорит об их невероятной актуальности и высоком качестве. Также мы видим большой интерес к нашему контенту со стороны американских компаний, приобретающих права для Северной Америки, где, пожалуй, самая взыскательная аудитория в мире. Кроме того, хочется поздравить с дебютом некоторые компании, которые впервые участвовали в AFM, и этот первый опыт уже принёс продуктивные переговоры и перспективы сотрудничества».
Международные байеры проявили высокий интерес к фильмам пакета компании «Централ Партнершип». Особенно был отмечен «Огонь», по которому сейчас ведутся активные переговоры. Мультиплатформенная компания Shout! Studios, входящая в состав Shout! Factory, приобрела все виды прав для Северной Америки на хорроры «Вдова» и «Приворот. Чёрное венчание»s. Обе ленты выйдут в США в первой половине 2021-го. Помимо Северной Америки, они уже проданы в Германию, Австрию, Швейцарию, Японию, Тайвань, Юго-Восточную Азию и Латинскую Америку. Главным итогом AFM 2020 для компании 1-2-3 Production стала продажа международных прав на показ драмы «Маша» итальянскому дистрибутору TVCO. В компании отметили, что уже приступили к совместной работе по продвижению картины вместе с TVCO и верят в большой международный потенциал «Маши», уже подкреплённый международными наградами и предпочтениями фестивальных отборщиков.
фото: кадр из фильма «Маша»
Art Pictures Distribution представила на американском кинорынке семейный фильм «Пальма». По картине закрыты сделки на Польшу, Чехию и Словакию. Были получены предложения от территории Китая, Латинской Америки, Тайваня, Кореи, США, Италии, Германии и Франции. Также на AFM была заключена сделка с HY Media по продаже фильма «Лёд 2» на территорию Китая. ГК Планета Информ провела на рынке более 50 встреч, международным байерам были представлены мистический триллер «Побочный эффект» и хоррор собственного производства «Бывшая», которые привлекли большое внимание участников рынка. Интерес наблюдается как в привычных для этих жанров странах (Юго-Восточная Азия, Корея, Япония, Латинская Америка), так и в странах Европы, что для компании является позитивной новостью, так как интерес к российским хоррорам на европейских рынках присутствует не всегда.
Компания All Media провела около 30 онлайн-встреч с мировыми дистрибyторами. Наибольший интерес проявили закупщики из Азии, США, Латинской Америки. По ряду фильмов были достигнуты договорённости, в частности, пакет фильмов был продан на один из телеканалов Венгрии, а фильм «Спасти Ленинград» приобрела ведущая компания-дистрибутор из Испании Mediaset. В дополнение к полнометражному фильму «Тобол», студия Yellow, Black and White представила многосерийную версию исторической эпопеи с одноимённым названием. В компании отметили значительный интерес в российском контенте со стороны западных партнёров.
фото: кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Bubble Studios на AFM анонсировала фильм «Майор Гром: Чумной Доктор». Основные материалы по проекту планируется показать на Берлинском рынке EFM 2021 и там же закрыть все сделки. Но представители компании уже подтвердили интерес всех территорий мира – на AFM прошло более 40 встреч, и были получены предложения с ключевых территорий на основе трейлера — это Германия, Италия, Испания, Бенилюкс, Скандинавские Страны, США, Великобритания, Китай, Япония, Корея, Латинская Америка, Индия, Тайвань, Вьетнам, Франция, Португалия, Монголия и другие страны. Mars Media Entertainment провела на кинорынке ряд встреч, отметив интерес ко всем своим фильмам, особенно к сериалу «Золотая Орда».
Компания Russian World Vision в рамках AFM 2020 представила зарубежным байерам мультфильм «Огонёк-Огниво», который заинтересовал дистрибуторов из США, Канады, Латинской Америки, Китая, Франции, Германии, Испании и других стран. Компания также продолжила переговоры по фильму «Одиннадцать молчаливых мужчин», который пользовался вниманием многих азиатских и европейских закупщиков. После скрининга хоррора «Атакан. Кровавая Легенда» к картине проявили интерес японские и корейские дистрибуторы, в настоящее время ведутся переговоры. Кроме того, продолжилось обсуждение возможностей по реализации прав на фильмы «Фея», «Красный призрак», «Гудбай, Америка!», «Блокадный дневник», «Смотри как я», Ad Libitum, «Счастье в конверте» и многие другие. Для Пятого канала, представляющего, в основном, телевизионный контент, это был первый опыт участия в AFM. По словам их представителей, несмотря на то, что рынок специализируется на кино, он прошёл очень успешно: были проведены встречи с дистрибуторами Китая, Индии, Вьетнама. Особым интересом пользовался сериальный контент.
фото: кадр из фильма «Пальмира»
Киностудия Proline Film также впервые приняла участие в AFM. На рынке был представлен скрининг картины «Пальмира» Ивана Болотникова. Также был анонсирован новый проект, запущенный в производство: «Полёт» расскажет о судьбе и взрослении братьев-близнецов, осваивающих сложную и опасную профессию военных лётчиков. Режиссёр фильма Александр Золотухин – ученик Александра Сокурова, и сам мэтр выступает в роли творческого консультанта картины. Также компания предложила американскому рынку каталог артхауса и авторского кино, созданного на киностудии за предыдущие годы. Итогами рынка стал активный интерес со стороны зарубежных VOD-платформ, в настоящее время ведутся дальнейшие переговоры.
В рамках американского кинорынка компания Один Медиа провела встречи с представителями телеканалов и цифровых платформ из Европы, США, Канады и Латинской Америки. Наблюдается огромный интерес к проектам «Великий Северный путь», «Урарту. Забытое царство», документальным циклам «Армагеддон» и «Вредный мир», а также военному сериалу «Джульбарс». За неделю достигнуты предварительные договорённости о продаже контента на территории Италии, Испании, Скандинавии, а также агрегаторам цифровых платформ Huawei, Pluto TV, iTunes и Hulu. Совтелеэкспорт, дистрибутор контента ВГТРК, провёл встречи с компаниями из США, Франции, Китая, Филиппин, Польши, Канады, Ирландии и Италии. В настоящее время идут переговоры по лицензированию пакета документальных фильмов на территории Италии, а также пакета сериалов («Рождённая звездой», «Королева красоты» и другие) на территорию Польши. Обсуждается продажа прав на «Кровавую барыню» крупному видеосервису.
фото: кадр из фильма «Он — дракон»
Компания Mirsand по итогам рынка реализовала права на фильм «Он — дракон» компании Encripta на территорию Латинской Америки. Также были проведены переговоры со всеми основными игроками международного рынка в отношении фильма, находящегося в производстве, — «ФАУ 2: Побег из ада». Партнёры из Японии, Латинской Америки, Великобритании, Германии и Франции готовы закрывать сделку на основании предоставленного сценария и репутации компании. Партнёры из Азии и Центральной Европы с нетерпением ждут первых промо материалов, чтобы продолжить переговоры в отношении закупки прав на фильм «Фау». Также компания находится в активных переговорах по фильму «Хочу в игру»: в конце ноября партнёрам из Азии и Центральной Европы будут предоставлены просмотровые материалы.
Компания Riverlet Films показала дистрибуторам «Гипноз» и «Цоя», и сейчас ведутся переговоры с байерами по нескольким территориям; также получены запросы от многих кинофестивалей. Большой интерес вызвала «Пальмира» Андрея Кравчука. По словам представителей компании, впервые были показаны промо материалы со съёмок, и обратная связь от участников рынка позволяет думать, что у фильма будет очень успешная международная дистрибуция. Rock Films представила «Китобоя», «Битву» и «Матильду». По итогам AFM есть заинтересованность от японских, испанских и других дистрибуторов по этим проектам.
фото: кадр из фильма «Земля Эльзы»
RFG Distribution на кинорынке презентовала драму «Буран», заинтересованность в которой проявили Америка, Франция, Испания, Словакия, Польша, Пакистан, Индия, Япония и Китай. Скрининг проекта будет доступен до марта 2021-го, и в компании уверены, что есть все шансы заключить новые соглашения. «Спутник Восток Продакшн» представили фильм «Земля Эльзы» и сериал в жанре мюзикла «До самого солнца». Компания провела переговоры с рядом американских компаний, которые были заинтересованы как в полнометражных фильмах, так и в сериалах, в настоящее время обсуждаются условия возможных сделок. Prad Media представила мультсериал «Лучик и Букашечка», фильмы «Лесорубы» и «Система X». В рамках онлайн-рынка были проведены встречи с дистрибуторами, сейчас продолжаются переговоры с представителями Скандинавии, Турции и Японии.
Для российских производителей анимации рынок AFM также прошёл успешно. «Союзмультфильм» провёл около десяти встреч с дистрибуторами из США, Германии и Франции. Активизировались переговоры по картинам «Адъютант Суворова», чей релиз в России запланирован на весну 2021-го, и «Золотой улей». Также международных байеров заинтересовала «Формула воды».
фото: кадр из фильма «Волки и овцы: Ход свиньёй»
Главной сделкой на этом рынке контента для Wizart стало заключение договора на территориях США и Канады. Также в ходе AFM 2020 студия Wizart провела встречи с несколькими крупными компаниями и агентами по продаже контента. Интерес к мультфильмам студии проявили дистрибуторы из Турции, Китая, Сингапура, Шри-Ланки, Индонезии, Португалии и Италии. Компания Wizart Animation подписала договор с глобальным независимым американским дистрибутором Vertical Entertainment о мультфильмах «Снежная королева: Зазеркалье» и «Волки и овцы: Ход свиньёй» – релиз мультфильмов состоится 18 декабря 2020-го и 29 января 2021-го соответственно. Компания RG Bros Studio презентовала международным закупщикам мультсериал «Пчелография». В рамках AFM были проведены переговоры с компанией This One TV по возможностям дистрибуции контента.
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