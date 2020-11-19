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Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда

19 ноября
2020 год

Новости кино >>
19 ноября 2020
Несколько дней назад закончились съёмки нового фильма Рубена Эстлунда Triangle of sadness («Треугольник печали»), которые проходили в Греции и Швеции и заняли в общей сложности 73 дня. Об этом сообщает пресс-служба компании A-One, которая станет российским прокатчиком картины.

Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда
фото: Tobias Henriksson

«С огромной радостью и облегчением мы объявляем о завершении съёмок, последние дни которых прошли на бывшей яхте Онассиса "Кристина". Было много финансовых рисков, но фильм было необходимо закончить именно сейчас, и мы сделали для этого всё возможное. Для нас окончание 73-дневных съемок с международным актёрским составом и дорогими локациями в этом году – самое большое достижение», – говорят продюсеры Эрик Хеммендорф и Филипп Бобер, считающие работу над лентой с обеспечением всех мер безопасности самым большим вызовом за свою карьеру.

Первый фильм Эстлунда, снятый на английском языке, представляет собой масштабную сатиру на мир богачей и высокой моды. Первый этап съёмок начался 4 февраля в шведском городе Тролльхеттан и завершился через 25 дней с введением локдауна по всей Европе. Вуди Харрельсон смог прилететь в Швецию на съёмки только в июне, а в конце сентября работа над фильмом возобновилась уже в Греции. В фильме также снялись датчанка Вики Берлин, британцы Харрис Дикинсон, Оливер Форд Дейвис и Аманда Уокер, хорват Златко Бурич, уроженка Южной Африки Чарлби Дин, филиппинка Долли Де Леон, немка Ирис Бербен, француз Жан-Кристоф Фолли, шведы Хенрик Дорсин, Ханна Ольденбург и венгерско-швейцарская актриса Санни Меллес.

Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда
фото: Tobias Henriksson

«Я не знаю, кто бы мог работать с таким же упорством в этих обстоятельствах, кроме нашей команды. В последний день мы снимали взрыв яхты – и это стало поистине грандиозным финалом для этого этапа работы над фильмом», – прокомментировал режиссёр.

Картина спродюсирована компанией Plattform в копродукции с Essential Films, Coproduction Office, SVT и Arte France Cinéma при поддержке BBC Film, Шведского киноинститута, фонда «Евримаж», Medienboard Berlin-Brandenburg, Датского киноинститута и BFI и призового фонда Национальной лотереи, при участии Canal+ и Ciné+, ZDF/Arte, Nordic Film & TV Fund и Кинофонда в Гамбурге. Также фильм получил поддержку программы MEDIA Creative Europe Европейского Союза.
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фильмы
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Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда фотографии
Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда фотографии
Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда фотографии
Завершились съёмки англоязычного дебюта Рубена Эстлунда фотографии
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