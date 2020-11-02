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Патрик Уилсон снимет пятый «Астрал»

2 ноября
2020 год

Новости кино >>
2 ноября 2020
Патрик Уилсон займёт режиссёрское кресло пятого «Астрала», запущенного в производство студией Blumhouse. Для звезды первых двух частей хоррор-серии и «Заклятия» это будет дебют в режиссуре, уточняет Deadline.

Патрик Уилсон снимет пятый «Астрал»

В «Астрал 5» вернётся семья Ламберт, с которой зритель познакомился на старте серии. Так что Уилсону придётся не только ставить ленту, но и играть роль отца семейства. Компанию актёру составит Тай Симпкинс, чей повзрослевший персонаж поступит в колледж. Подробности сюжета пока не разглашаются.

Сценарий к продолжению написал Скотт Тимс по идее создателя серии Ли Уоннелла. Продюсерская команда состоит из Джейсона Блума, Джеймса Вана, Орена Пели, Брайана Кэвэно-Джонса, Стивена Шнайдера и Уоннелла. В мировой прокат картину выпустит Sony Pictures.
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