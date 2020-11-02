Патрик Уилсон снимет пятый «Астрал»

Патрик Уилсон
займёт режиссёрское кресло пятого «Астрала
», запущенного в производство студией Blumhouse. Для звезды первых двух частей хоррор-серии и «Заклятия
» это будет дебют в режиссуре, уточняет Deadline
.
В «Астрал 5
» вернётся семья Ламберт, с которой зритель познакомился на старте серии. Так что Уилсону придётся не только ставить ленту, но и играть роль отца семейства. Компанию актёру составит Тай Симпкинс
, чей повзрослевший персонаж поступит в колледж. Подробности сюжета пока не разглашаются.
Сценарий к продолжению написал Скотт Тимс
по идее создателя серии Ли Уоннелла
. Продюсерская команда состоит из Джейсона Блума
, Джеймса Вана
, Орена Пели
, Брайана Кэвэно-Джонса
, Стивена Шнайдера
и Уоннелла. В мировой прокат картину выпустит Sony Pictures.
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