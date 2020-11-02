Итан и Майя Хоуки найдут «Револьвер»

Итан Хоук
вместе с дочерью Майей
получили главные роли в романтической комедии «Револьвер
» (The Revolver), которая выйдет на стриминговом сервисе Amazon, уверяет Variety
.
Для Хоуков это уже не первый опыт совместной работы. Недавно Майя сыграла с отцом в мини-сериале «Птичка Господа милосердного
».
«Револьвер» поведает о событиях, разворачивающихся в июне 1966 года. Знаменитой группе The Beatles
приходится сделать вынужденную остановку в Анкоридже, расположенном в штате Аляска. Джейн выясняет, в каком отеле остановилась «ливерпульская четвёрка», и отправляется к нему для того, чтобы лишиться девственности с Джорджем Харрисоном
.
За постановку отвечает Эндрю Стэнтон
, сценарий написала автор «Очень странных дел
» Кейт Трефри
, а продюсерами выступят Росс Джейкобсон
и Джен Дана
.
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