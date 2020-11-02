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Итан и Майя Хоуки найдут «Револьвер»

2 ноября
2020 год

Новости кино >>
2 ноября 2020
Итан Хоук вместе с дочерью Майей получили главные роли в романтической комедии «Револьвер» (The Revolver), которая выйдет на стриминговом сервисе Amazon, уверяет Variety.

Для Хоуков это уже не первый опыт совместной работы. Недавно Майя сыграла с отцом в мини-сериале «Птичка Господа милосердного».

Итан и Майя Хоуки найдут «Револьвер»
фото: ew.com

«Револьвер» поведает о событиях, разворачивающихся в июне 1966 года. Знаменитой группе The Beatles приходится сделать вынужденную остановку в Анкоридже, расположенном в штате Аляска. Джейн выясняет, в каком отеле остановилась «ливерпульская четвёрка», и отправляется к нему для того, чтобы лишиться девственности с Джорджем Харрисоном.

За постановку отвечает Эндрю Стэнтон, сценарий написала автор «Очень странных дел» Кейт Трефри, а продюсерами выступят Росс Джейкобсон и Джен Дана.
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