ВГТРК запустил онлайн-платформу «Смотрим»

ВГТРК запустил цифровую медиаплатформу «Смотрим
». Об особенностях сервиса рассказали в ходе онлайн-беседы с журналистами первый заместитель генерального директора Антон Златопольский
, заместитель генерального директора Александр Нечаев
и заместитель генерального директора по цифровому развитию Андрей Класс
.
Новая онлайн-платформа объединила постоянно пополняемый каталог информационного, развлекательного и познавательного контента входящих в холдинг СМИ, а также прямой эфир большинства федеральных телеканалов, среди которых не только «Россия-1», «Россия 24», «Культура», но и СТС, «Dомашний», «Че», «Звезда», «Пятый канал», «Рен ТВ» и другие. Зрителям сервис, включающий цифровой приёмник для телевизионного и радиоэфира, онлайн-кинотеатр и информационный портал, со 2 ноября доступен в виде мобильных приложений или сайта. Для полного доступа к контенту следует бесплатно зарегистрироваться.
На платформе доступна обширная библиотека фильмов, сериалов, документальных лент и мультфильмов. По словам Златопольского, некоторые премьеры первых серий долгожданных отечественных сериалов и кинокартин будут проходить на сервисе, а часть контента будут показывать параллельно и на «Смотрим», и на основных телеканалах холдинга. На данный момент уже доступны для просмотра «Годунов
», «Грозный
», «Зови меня мамой
», «Спасская
», «По ту сторону счастья
», «Закрытый сезон
», «Давай найдём друг друга
», «Склифосовский
», «Тихий Дон
», «Кровавая барыня
», «Большой
», «Легенда № 17
» и многие другие сериалы и фильмы. Есть и советская киноклассика. Для удобства создатели сервиса подготовили для пользователей тематические подборки вроде «Фильмов с Игорем Петренко
», «Фильмов с Владимиром Машковым
» и «Фильмов о женщинах-детективах», а также жанровые разделы.
На платформе также есть круглосуточный информационный портал «Вести» с оперативными новостями и аудиоконтент, состоящий из прямого эфира радиостанций и подборок авторских программ-подкастов.
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