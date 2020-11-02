«Родительский комитет» во главе с Виктором Хориняком соберётся в конце осени

По сюжету узнав об измене жены, строитель Сергей Шмелёв решает воспитывать 12-летнего сына Ваню самостоятельно. Пытаясь оставить ребёнка себе после развода, он становится образцово-показательным отцом и вступает в родительский комитет, который возглавляет одноклассница Сергея — Света Суркова. Из наивной серой мышки она превратилась в самоуверенную женщину и теперь держит в узде не только мамочек, но и директора школы. Неизменным осталось только одно — её ненависть к Шмелёву, который все учебные годы портил ей жизнь.
«Сначала я думала, что моя героиня надоедливая, местами глупая, занудная и совершает странные поступки. Вот всё, что в ней есть, я как раз и не люблю. Но раньше я такое не играла, поэтому было интересно. Пришла мысль, что я должна её пожалеть в этом буйстве чувств. Кроме того, Света мне показалась очень несчастной женщиной, которая придумала себе жизнь — какую-то параллельную реальность», — рассказала исполнительница роли Светы Сурковой Ольга Лерман.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Беременную подругу Сурковой, весёлую и наивную мамочку из родительского комитета Машу Быстрову, сыграла Алина Алексеева, которая впервые на съёмках примерила накладной живот. «Удивительно, но почему-то я ощущала накладной живот как свой собственный, — смеётся актриса. — И все съёмки я так и проходила с очень странным тянущим чувством в области живота. На самом деле я не из тех, кто загадывает, поэтому если забеременею сейчас, почему бы и нет, значит, будет праздник. Кстати, спасибо проекту! Для меня стало большим открытием, что дети могут вызывать у меня такие приятные чувства».
Одним из юных партнёров Алины стал 13-летний Матвей Семёнов, сыгравший Ваню Шмелёва. На съёмках мальчик особенно подружился с экранным отцом. По его словам, «Витя классный, с ним очень легко работать. Он профессионал своего дела, при этом без звёздных замашек». Кстати, специально для роли угрюмого отца Хориняк отрастил бородку и сделал короткую стрижку. Он примерил и пластический грим: по сюжету его герой натыкается на осиное гнездо. Художники заранее сделали слепок лица актёра, изготовили силиконовую накладку ужаленного глаза и в день съёмок наносили грим два часа.
фото: пресс-служба телеканала СТС
Также в сериале Виктор попробует себя в роли комичного борца сумо, эффектно разрушит строительный вагончик и сыграет в необычную игру с участием экскаваторов. Для этой сцены были заказаны специальные модели с небольшими ковшами, которые позволяли ловить и подбрасывать мяч. Съёмочная группа на месте изобретала способы, чтобы воплотить в жизнь спортивную битву двух строительных машин.
Большая часть съёмок проходила в обычной московской школе, которую преобразили художники. В одном из классов перекрасили стены, повесили разноцветные жалюзи, поставили бюсты и портреты писателей. В актовом зале заменили стулья, добавили занавески из красного бархата и декорации для праздника, посвящённого космосу, для спектакля «Белоснежка и семь гномов» и школьных дискотек, которые ждут Ваню Шмелёва и его одноклассников по сюжету. После окончания съёмок руководство школы решило оставить труды художников без изменений.
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