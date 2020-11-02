В Калуге снимают мелодраму «Нелюбимый мой»

«Уверена, что наша история покажется знакомой многим зрительницам. Мы так часто путаем страсть, влечение и чувство любви. Часто приходится выбирать между ярким, притягательным "хулиганом" и надёжным, заботливым "партнёром". И только потеряв, начинаем чувствовать и понимать, насколько нам действительно дорог человек», — отметила главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова.
По сюжету Аня и Дима сыграли свадьбу сразу после института. Вот только счастья в совместной жизни так обрести и не смогли. Аня постоянно ревновала Диму к каждой встречной. И как бы муж ни пытался убедить супругу, что любит только её, героиня видела, как остальные девушки смотрят на её возлюбленного. По словам исполнительницы роли Ани Анны Мельниковой, её «героиня – самодостаточная молодая женщина, интеллигентная, увлечённая своим делом, она умеет ставить цели и добиваться их. Но при этом привыкла взваливать на свои плечи и мужские обязанности тоже. Это портрет женщины в современном обществе, с её проблемами, радостями, слабостями и победами. Она пытается разобраться в себе и в своей жизни».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Дима завидовал стремительному карьерному росту жены, ведь не успела Аня устроиться на работу, как сразу получила несколько крупных заказов, которые отнимали у неё всё свободное время. У Димы дела шли куда хуже, он ушёл из профессии и работал менеджером в строительной компании, но и там его опережали более успешные и настойчивые. Постепенно ядовитые слова подруг, мягкие намёки самой близкой – Зои и недовольство матери браком Анны и Димы делали своё дело. И однажды Аня, спешащая сообщить мужу о своей беременности, увидела то, чего боялась больше всего: застала Диму с его начальницей и тут же подала на развод.
«Мой герой Дима, конечно, нарцисс, самовлюблённый молодой человек, но я бы не назвал его самоуверенным: по-моему, он слабый человек, который всё время пытается прибиться к сильным женщинам, чтобы они решали за него все вопросы. Он пытается получить всё не своими силами, а лишь своей привлекательностью. А сам ничего особенного из себя не представляет, — считает Иван Клещевников. — Для меня мужчина — это его действия и поступки, а не красота или привлекательность».
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