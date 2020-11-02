«Артдокфест» откроется показом картины Виталия Манского «Горбачёв. Рай»

Фильмом церемонии открытия «Артдокфеста» станет новая работа Виталия Манского «Горбачёв. Рай». Мировая премьера фильма пройдёт в главном конкурсе IDFA Амстердамского международного кинофестиваля в середине ноября, а затем ленту покажет Таллиннский фестиваль «Тёмные ночи» в конкурсе кино Балтии. Российская премьера состоится 3 декабря в Москве на открытии «Артдокфеста». Билеты уже в продаже, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
Картина Манского погружает в повседневную жизнь и неспешные свидетельства 90-летнего Михаила Горбачёва, живущего в служебном доме под Москвой. Фильм-портрет первого и последнего президента СССР, человека, который практически в одиночку начал демонтаж советской системы и предложил нежданную свободу миллионам людей в мире. Именно за это его одни превозносят, а другие проклинают. Так он и живёт — между раем и адом.
По словам режиссёра, «Михаилу Горбачёву будут стоять памятники по всему миру. Где-то очень скоро, а где-то – например, в России – должно пройти много-много лет, прежде чем появится понимание того, что этот человек сделал для истории. Но мне бы хотелось, чтобы за прохладой бронзы или мрамора был виден человек, решивший собственными силами сделать мир лучше. Именно с этой мотивацией мы взялись за долгую работу и убедили этого уставшего от мира 90-летнего старика позволить нам войти в его мир одиночества, разочарования и радости свободы».
В рамках «Артдокфеста» состоятся показы 30 ноября в рижском кинотеатре «Сплендид Палас», 3 декабря в московском «Октябре» и 11 декабря в санкт-петербургском «Англетере». Начало в 19.00.
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