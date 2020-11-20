19-я серия документального проекта «Как снимали войну»: Один день войны

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом Кино-Театр.Ру представляет 19-ю серию документального проекта «Как снимали войну». Предпоследний эпизод «Цена кадра» анализирует содержание документального фильма 1942 года «День войны». Эпизод доступен на YouTube-канале Кино-Театр.Ру.
22 октября 1942 года на экраны московских кинотеатров новый полнометражный документальный фильм «День войны». По замыслу авторов — режиссера Михаила Слуцкого и сценариста Алексея Каплера - фильм должен был показать, что все, что происходило в тылу и на фронте в течение одного обычного рядового дня войны — 13 июня сорок второго года. К работе над фильмом привлекли 160 кинооператоров – практически всех штатных хроникеров тогдашних студий неигрового кино. Время действия картины было ограничено 20 часами одного дня, зато география ее была огромна.
13 июня 42 года – не просто обычный день войны. Это был один из самых трагичных дней Великой Отечественной. Что было показано в фильме и что же происходило в то время на самом деле? И насколько сложной и рискованной задачей стало получение кадров для «Дня войны»?
фото: Афиша фильма "День войны" в Тель-Авиве
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Сериал «Как снимали войну» состоит из 20 короткометражных фильмов. 12 из них – портреты ведущих фронтовых операторов, остальные – рассказ о работе кинохроники в годы войны. Задача проекта – вернуть авторство анонимным кадрам и рассказать о тех, кто с риском для жизни запечатлел самые драматические моменты Великой Отечественной войны. Это дань памяти операторам. По одним данным их было 257, по другим – 318. За четыре военных года они сняли 3,5 миллиона метров фронтовой кинохроники. Однако в фильмах и киножурналах 1941-45 годов их имена зачастую не указывались, но именно их глазами мы и сегодня видим прошедшую войну.
Проект расскажет и о том, какую кинотехнику и пленку использовали в те годы, переправляли отснятый материал на студию, как передвигались по фронтовым дорогам, что требовало от операторов начальство в Москве и начальство на фронте, как работала военная цензура и самоцензура, как отличить боевой репортаж от инсценировки боевых действий. Источником послужили монтажные листы, в которых подробно, кадр за кадром описывалось все, что было снято в течение съемочного дня. В этих документах, никогда прежде в кино не использовавшихся, много уникальных деталей, человеческих имен и судеб. Авторы «Как снимали войну» поставили себе задачу соединить пояснения и «ремарки» фронтовых операторов и хронику, которая хранится в Российском государственном архиве кино- и фотодокументов. Серии созданы при поддержке Института развития интернета в рамках реализации нацпроекта «Культура».
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