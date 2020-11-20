Господдержку в размере 4,2 млрд рублей получат более 500 организаций кино

Правительство Российской Федерации дало «зелёный свет» предложению Министерства культуры России о выделении из резервного фонда средств в размере 4,2 млрд рублей для дальнейшего распределения между организациями, осуществляющими производство, прокат и показ национальных кинокартин.
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ведомства, за распределение денег будет отвечать Фонд кино, а всего поддержку получат более 500 организаций от кинотеатров до кинопроизводителей. Благодаря этому киноиндустрия сможет пережить тяжёлую ситуацию, связанную с пандемией коронавируса.
«Предлагаемые меры позволят компенсировать часть долговых обязательств, накопленных в связи с приостановкой деятельности организаций, а также часть недополученных доходов на фоне падения объёма национального рынка кинопроката и снижения посещаемости кинотеатров в связи с введёнными ограничениями», —
говорится в сообщении Минкультуры.
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