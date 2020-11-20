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Анджелина Джоли снимет биографическую ленту о военном фотографе Доне Маккаллине

20 ноября
2020 год

Новости кино >>
20 ноября 2020
Анджелина Джоли поставит биографическую ленту о британском военном фотографе Доне Маккаллине «Неразумное поведение» (Unreasonable Behaviour) на основе его одноимённой автобиографии, уверяет THR.

За адаптацию отвечает сценарист Грегори Бёрк, а одним из продюсеров числится Том Харди, за которым несколько лет назад была закреплена роль Маккаллина.

Анджелина Джоли снимет биографическую ленту о военном фотографе Доне Маккаллине
фото: reportdoor.com

Имя фотографа прогремело на весь мир благодаря его чёрно-белым снимкам с мест военных действий во Вьетнаме и Камбодже, опубликованным в газетах The Observer и Sunday Times. Мастеру часто приходилось рисковать своей жизнью ради кадров войны, которые подкупают сочувствием и честностью в изображении человеческих страданий. Про него ещё в 2012 году создали неигровой фильм «Маккаллин».

По словам фоторепортёра, после просмотра последней работы Джоли о Камбодже, в которой ему довелось провести много времени во время войны, он «был очень впечатлён тем, как она создала такое мощное и точное изображение этого места в то время. Я чувствую себя так, будто нахожусь с ней в надёжных, способных и профессиональных руках».
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