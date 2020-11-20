Анджелина Джоли снимет биографическую ленту о военном фотографе Доне Маккаллине

Анджелина Джоли
поставит биографическую ленту о британском военном фотографе Доне Маккаллине
«Неразумное поведение
» (Unreasonable Behaviour) на основе его одноимённой автобиографии, уверяет THR
.
За адаптацию отвечает сценарист Грегори Бёрк
, а одним из продюсеров числится Том Харди
, за которым несколько лет назад была закреплена роль Маккаллина.
Имя фотографа прогремело на весь мир благодаря его чёрно-белым снимкам с мест военных действий во Вьетнаме и Камбодже, опубликованным в газетах The Observer и Sunday Times. Мастеру часто приходилось рисковать своей жизнью ради кадров войны, которые подкупают сочувствием и честностью в изображении человеческих страданий. Про него ещё в 2012 году создали неигровой фильм «Маккаллин
».
По словам фоторепортёра, после просмотра последней работы Джоли о Камбодже, в которой ему довелось провести много времени во время войны, он «был очень впечатлён тем, как она создала такое мощное и точное изображение этого места в то время. Я чувствую себя так, будто нахожусь с ней в надёжных, способных и профессиональных руках».
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