Ксения Раппопорт и Юра Борисов сыграли в драме Владимира Битокова «Мама, я дома»

Завершается работа над новой драмой Владимира Битокова
«Мама, я дома». Об этом рассказал на своей странице в Инстаграме
продюсер картины Александр Роднянский
.
Фильм ученика Александра Сокурова
, чьи «Глубокие реки
» получили приз «Кинотавра» за лучший дебют, основан на дипломном сценарии выпускницы ВГИКа Марии Изюмовой
. В главных ролях сыграли «неузнаваемая» Ксения Раппопорт
и Юра Борисов
, создавший «поразительно точного и правдивого персонажа»
. Съёмки завершились летом.
«Дело происходит в посёлке под Нальчиком. У водителя рейсового автобуса Тони на войне в Сирии погибает единственный сын, завербовавшийся в ЧВК. Женщина не верит в смерть сына, пока не увидит его тела. Представители ЧВК настаивают, что трагедия на самом деле произошла. Военкомат, милиция, городская администрация не способны ничем помочь матери. Тоня пытается добиться расследования, однако это только усугубляет её положение. Жизнь Тони и всего посёлка переворачивается, когда на пороге её дома появляется молодой солдат, который представляется её сыном», —
поведал о сюжете фильма Роднянский.
Даты релиза у картины пока нет.
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