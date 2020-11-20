Начинающих режиссёров научат особенностям проката неигрового кино

Фестиваль актуального научного кино ФАНК и сценарист, режиссёр и продюсер Юлия Киселёва запускают онлайн-курс по прокату документального кино. Занятия пройдут с 23 по 29 ноября, уточняет пресс-служба смотра.
Курс поможет начинающим режиссёрам организовать процесс проката кино и расскажет об основных инструментах продвижения фильмов в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург, и регионах.
фото: пресс-служба фестиваля
В программе четыре лекции: по подготовке фильма к прокату, созданию сметы и стратегии продвижения, проведению пресс-показа и работе в социальных сетях.
Приглашёнными гостями курса станут режиссёр и продюсер Ирина Журавлёва, основатель и директор digital-агентства Indadata Анна Зейман, программный директор Забайкальского международного кинофестиваля Елена Безенкова и программный директор ЦДК Маша Готлиб.
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