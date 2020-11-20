Джеймс Бонд вернётся на экраны мониторов

Про секретного агента Её Величества Джеймса Бонда сделают новую игру. Это стало известно благодаря тизер-трейлеру, опубликованному на сайте независимой датской студии IO Interactive, ответственной за создание серии Hitman.
Согласно описанию игры под рабочим названием Project 007, «в полностью уникальной и первой в своём роде истории про становление Джеймса Бонда игроки возьмут на себя роль полюбившегося миру секретного агента, чтобы заслужить статус "с двумя нулями"».
В настоящий момент IO Interactive находится в поиске новых профессионалов для работы над данным проектом. Одновременно с тем студия готовится к выходу Hitman 3, который состоится 20 января 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и Google Stadia.
Последний раз за Бонда можно было поиграть в шутере 007 Legends, вышедшем в 2012-м. Всего на счету вселенной, придуманной Яном Флемингом, более 20 игр, из которых наибольшей популярностью пользовались GoldenEye 007, James Bond 007: Nightfire, James Bond 007: Everything or Nothing, 007: The World is Not Enough, James Bond 007: Blood Stone и James Bond 007: Quantum of Solace.
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