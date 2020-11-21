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Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым

21 ноября
2020 год

Новости кино >>
21 ноября 2020
На днях в Турции завершились съемки мультиплатформенного проекта Михаила и Лили Идовых «Джетлаг» совместного производства онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и кинокомпании «Метрафильмс». Решив отойти от ретро-картин («Юморист», «Германия 89»), они воплотили свою давнюю мечту и сняли романтическую комедию о современности, где главные роли исполнили Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев. Кино-Театр.Ру вспоминает, как это было.

Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
фото: Пресс-служба more.tv

На время одной киношной смены инновационный центр «Сколково» перепрофилировался в аэропорт. Часть здания «Российской Кремниевой долины» действительно на него очень похожа — и по габаритам, и по внутреннему наполнению. На месте даже табло с расписанием рейсов. География самая обширная: героям посчастливилось быть свободными в своих передвижениях по миру. В ожидании мотора мама с дочкой играют в ладушки, как с иголочки одетые бортпроводницы поправляют новенькую форму, а дама с собачкой прогуливается по залу, в то время как ее питомец успевает очаровать всех членов съемочной группы. После включения камеры, все они начнут стремительное движение. И вместе с ними героиня Ирины Старшенбаум — Женя. По сюжету девушка спонтанно берет билет до Берлина после ссоры с возлюбленным по дороге в аэропорт. Изначально они планировали вдвоем лететь в Таиланд, но теперь молодой человек отправляется туда в одиночестве.

«Мне нравится, что Женя — в первую очередь живой человек, который совершает ошибки. Она преодолевает различные препятствия, ищет себя, пусть и делает при этом глупости, не свойственные ее перфекционистской натуре. Это очаровательно, когда персонаж такой, как и все люди», – рассказывает актриса.

Сценарий попал к Старшенбаум еще два года назад. Вместе с Филиппом Авдеевым она была частью дримкаста, который со временем превратился в реальный утвержденный состав, переживший даже повторную сборку после пандемии. История этой экранной пары началась со знакомства на съемках фильма Кирилла Серебренникова «Лето», где Михаил и Лили выступали в качестве сценаристов. Позже артисты должны были сыграть влюбленную пару в спектакле, но его выпуск не состоялся. Благодаря такому бэкграунду им было намного легче рассказать историю длительных отношений мужчины и женщины.

Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
фото: Пресс-служба more.tv

Персонаж Авдеева — московский интеллигент Никита, который занимается созданием видеоигр. Вместе с девушкой они планируют совместный отпуск, но в какой-то момент понимают, что не могут ужиться вместе, и оказываются по разные стороны земного шара.

«Противоречия в отношениях наших с Ирой персонажей копились годами, и в определенный момент они пришли к той черте, когда эмоции взяли вверх и их конфликт стал причиной временной паузы в отношениях, чтобы подумать о жизни — своей и совместной. И, конечно, заново эту жизнь ощутить, – рассказывает Филипп Авдеев. — Это история про невозможность любить, потому что иногда личные амбиции, эгоизм, невозможность понять и принять другого человека и примириться с собой выливаются в такие сюжеты. Хотя, конечно, эти люди очень любят друг друга, но не могут справиться со своими загонами и комплексами, и им нужно пройти этот путь, чтобы в итоге освободиться и прийти к любви».

Впрочем, по задумке авторов, Женя и Никита — не единственные главные герои. Проект получился ансамблевым, и в центре сюжета оказываются еще три пары в исполнении Ксении Раппопорт, Александра Горелова, Егора Корешкова, Полины Долиндо, Марии Иваковой и Даниэля Шейка.

Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
фото: Пресс-служба more.tv

Вынужденный локдаун повлиял на географию съемок и заставил кинематографистов искать немецкие кварталы в Москве. Последние несколько лет Идовы жили в Берлине, работали в России, Европе и постоянно встречали друзей в разных уголках мира в совершенно неожиданных комбинациях. Это и вдохновило их на создание «Джетлага» — истории о людях, которые разбросаны по всему свету как частицы вселенной, и несмотря на то, что живут на дальней орбите от столицы, постоянно притягиваются к ней. Изначально сценарий писался компактно. Так, чтобы можно было снять все самим и разместить маленькую съемочную группу у родных или знакомых. По словам Михаила Идова, выбор мест действия станет для зрителей экскурсией по их личному глобусу, где отмечены Франция, Португалия, Таиланд, а также Германия и Америка (в частности — Берлин и Детройт). Однако с появлением у проекта реального бюджета границы закрылись. И сцены в США режиссировал американский кинематографист и друг Идова по Мичиганскому университету Верендра Прасад. Так, одна и та же машина пролетает из реального Детройта в Детройт «московский» — эффект Кулешова в действии.

Тем временем на съемочной площадке кипит работа. Впереди — ночная смена. И несмотря на то, что от момента задумки до реализации проекта прошло несколько лет, видно, насколько Михаил и Лили вдохновлены этой работой в конкретный момент. И это настроение передается всей команде. Режиссер здоровается, кажется, с каждым членом многочисленной массовки, но не жмет руку с поправкой на карантинные реалии. Кроме того, в голове необходимо держать сразу две истории, ведь «Джетлаг» выйдет в формате полнометражного фильма и сериала из шести эпизодов.

Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым
фото: Пресс-служба more.tv

«Иногда у меня немного кипит голова, ведь нужно помнить, что определенный кадр является первым или последним кадром серии, поэтому ему важно уделить особое внимание. Телеверсии есть у массы российских фильмов, ничего радикального в этой идее нет. Однако подобные опыты часто приводят к довольно печальным результатам. Сюжет полного метра кажется немножко порезанным, а четыре серии – растянутыми. Мы же изначально заложили целые сюжетные линии, которые будут только в версии на more.tv. но при этом от их отсутствия не пострадает киноверсия», – отмечает Михаил Идов.

Премьера сериала «Джетлаг» состоится в 2021 году на сервисе more.tv, а одноименный фильм ожидает кинотеатральный прокат.

Маша Бороденко
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Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
Прости меня, моя любовь: репортаж со съемок «Джетлага» с Ириной Старшенбаум и Филиппом Авдеевым фотографии
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