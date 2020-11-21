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«Аритмию» Бориса Хлебникова наградили премией Совета Европы

21 ноября
2020 год

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21 ноября 2020
Драма Бориса Хлебникова «Аритмия» была награждена премией Совета Европы за художественное творчество на закрытии 21-й Etoiles et Toiles du Cinéma Européen в Страсбурге. Об этом сообщается на сайте кинокомпании СТВ, которая занималась производством ленты.

«Аритмию» Бориса Хлебникова наградили премией Совета Европы

В конкурсе участвовали 11 кинокартин, созданных при поддержке фонда «Евримаж». Смотр длился более четырех недель и проходил в кинотеатре «Одиссей». В состав жюри вошли послы и заместитель генсекретаря Совета Европы, а также исполнительный директор «Евримажа». В результате было присуждено три награды.

«Удивительно получать премии до сих пор, ведь фильм вышел в 2017 году, а сейчас уже конец 2020-го. Приятно знать, что картина живет, что у нее есть зритель. К тому же, это очень престижно, потому что в принципе поддержку «Евримажа» – фонда совета Европы – получает незначительное количество картин. «Аритмия» в свое время эту поддержку получила», — отметила продюсер «Аритмии» Наталия Дрозд-Макан.
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