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Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл станут напарниками в лондонской полиции 1950-х

21 ноября
2020 год

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21 ноября 2020
Ирландская актриса Сирша РонанМаленькие женщины») и «оскароносный» Сэм РокуэллТри билборда на границе Эббинга, Миссури») сыграют полицейских в детективном триллере студии Searchlight, сообщает Deadline.

Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл станут напарниками в лондонской полиции 1950-х
фото: hollywoodreporter.com

По сюжету действие разворачивается в Лондоне 1950 годов. В то время, как отчаявшийся голливудский кинопродюсер пытается поставить мюзикл, неизвестные убивают несколько членов съемочной группы. Расследованием занимается бывалый инспектор Стоппард (Роквелл) в паре с молодой помощницей (Ронан). Распутывая дело, они находят все больше скелетов в шкафу лондонской элиты.

К актерскому составу также присоединится Дэвид Ойелоуо. В качестве режиссера выступит Том Джордж, а над сценарием поработает Марк Чаппелл. Информация о старте съемок и официальном названии картины пока не сообщается.
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Дэвид ОйелоуоСэм РокуэллСирша Ронан
фильмы
Маленькие женщиныТри билборда на границе Эббинга, штат Миссури

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