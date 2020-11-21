Сирша Ронан и Сэм Рокуэлл станут напарниками в лондонской полиции 1950-х

По сюжету действие разворачивается в Лондоне 1950 годов. В то время, как отчаявшийся голливудский кинопродюсер пытается поставить мюзикл, неизвестные убивают несколько членов съемочной группы. Расследованием занимается бывалый инспектор Стоппард (Роквелл) в паре с молодой помощницей (Ронан). Распутывая дело, они находят все больше скелетов в шкафу лондонской элиты.
К актерскому составу также присоединится Дэвид Ойелоуо. В качестве режиссера выступит Том Джордж, а над сценарием поработает Марк Чаппелл. Информация о старте съемок и официальном названии картины пока не сообщается.
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