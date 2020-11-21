Объявлены победители 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

В Москве завершился 40-й Международный студенческий фестиваль ВГИК, где приняли участие представители 49 киношкол из 40 стран мира. На суд профессионалов индустрии было представлено 59 игровых, документальных, анимационных и мультимедийных проектов, из которых четыре — российских.
фото: Пресс-служба ВГИК
Председателем жюри выступил южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук. В числе экспертов также — британский оператор и режиссер документального кино Ник Хиггинс, швейцарский фотограф Отто Альдер, креативный директор МТС-Медиа Наталья Исакова и актриса Юлия Хлынина.
Гран-при получила израильская лента «Мороз и солнце». Приз за лучший игровой фильм достался студенту Школы искусств, дизайна и медиа Наньянского Технологического Университета Шоки Лин за картину «Адам». Среди документальных фильмов лучшим признали «Матушку Дождь» Альберто Флорес Вилца из Перу, а среди анимационных проектов был отмечен французский «К морю праха» Элоиза Ферли. Студент Белорусской Государственной Академии Искусств Кирилл Халецкий был отмечен специальным дипломом жюри за фильм «Дорога».
«Несмотря на все сложности и ограничения, фестиваль не только не сбавил свои обороты, а напротив, продолжает их наращивать. Было подано огромное количество заявок: 345 от 140 киношкол из 52 стран (в 2019 году ─ 311 заявок, 37 стран, 72 школы). Работы очень высокого уровня. Я рад, что международный студенческий фестиваль, который проводит ВГИК, привлекает такое большое внимание. Это говорит о силе студентов, о силе духа кинематографистов, о том, что кино живо, оно непобедимо», — отметил генеральный продюсер фестиваля ВГИК Федор Попов.
фото: Пресс-служба ВГИК
Впервые в истории фестиваля вручены денежные призы в спецноминации «Глобальные ценности». Они достались индийскому режиссеру Наинишаа за ленту «Туман», студенту ВГИКа Дмитрию Суворову, поставившему «Один день из жизни Насти», и канадцу Оливье Котэ за картину «Удар».
Фильмы фестиваля ВГИК были представлены зрителям в 30 российских регионах, в числе которых республика Коми, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Ростовская, Тверская, Магаданская области и другие. Показы фильмов были организованы в 309 населенных пунктах на 318 площадках.
Наряду с киносмотром завершился XVI Международный театральный конкурс. За победу боролись 10 спектаклей ведущих театральных школ из 5 стран. Главный приз достался спектаклю «Кавказский меловой круг», в котором сыграли сербские студенты факультета драматических искусств.
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