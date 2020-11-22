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В разработку запущена третья часть «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом

22 ноября
2020 год

Новости кино >>
22 ноября 2020
Студия Disney запустила в разработку третью часть «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом в главной роли, сообщает Deadline.

В разработку запущена третья часть «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом
фото: yahoo.com

Последние несколько месяцев велись поиски сценаристов, и Disney наконец остановила свой выбор на сестрах Венди и Элизабет Молино, ранее работавших над анимационным сериалом «Закусочная Боба». На данный момент неизвестно, кто займет режиссерское кресло. Дэвид Литч, поставивший «Дэдпула 2», будет занят на съемках других фильмов в течение всего 2021 года.

Третью часть впервые спродюсирует Marvel Studios, которая недавно полностью обновила франшизу о Человеке-пауке. Как и предыдущие две части, фильм получит рейтинг R, соответствующий российскому 18+.
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