В разработку запущена третья часть «Дэдпула» с Райаном Рейнольдсом

Последние несколько месяцев велись поиски сценаристов, и Disney наконец остановила свой выбор на сестрах Венди и Элизабет Молино, ранее работавших над анимационным сериалом «Закусочная Боба». На данный момент неизвестно, кто займет режиссерское кресло. Дэвид Литч, поставивший «Дэдпула 2», будет занят на съемках других фильмов в течение всего 2021 года.
Третью часть впервые спродюсирует Marvel Studios, которая недавно полностью обновила франшизу о Человеке-пауке. Как и предыдущие две части, фильм получит рейтинг R, соответствующий российскому 18+.
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